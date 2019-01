Internetový obchod Emazon znají mnozí jako prodejce spotřební elektroniky. Ohlas však získal také z důvodu sporu s nadnárodním „konkurentem“, společností Amazon.

Název Emazon je minulostí. Eshop se přejmenoval na Ezam | Foto: Archiv

Společnost Amazon požadovala mimo jiné okamžité ukončení činnosti obchodu. Jak se ke sporu s internetovým gigantem postavil, jakou budoucnost má firma a jak zasáhl spor do tržeb jsme se ptali provozovatele eshopu, Jiřího Pavelky.

Prozraďte nám na úvod, jak dlouho Emazon fungoval? A co vlastně nabízel?

Emazon fungoval téměř šest měsíců, nabídka byla velmi pestrá, ale jeho hlavní zaměření byla spotřební elektronika jako mobilní telefony, tablety, TV, notebooky, malá bílá elektronika, ale také produkty pro péči o tělo nebo zahradní potřeby atd.

Jaký to byl pocit, obdržet předžalobní výzvu od tak obrovské společnosti, jakou Amazon je?No, bylo to velké a nepříjemné překvapení. Nečekali jsme, že by se takový velký gigant mohl cítit ohrožený malým českým e-shopem.

Co vlastně po vás Amazon požadoval?

Ukončení provozu e-shopu a převod domény do jejich vlastnictví. Také chtěli okamžité zastavení používání názvu EMAZON a příslib, že se do budoucna vzdáme všeho, co by mohlo mít něco společného s názvem Amazon.

Proč si vás Amazon začal všímat tak brzo?

To je složitá otázka. Doména Emazon byla volně k prodeji a Amazon je takový gigant, že jsem nepředpokládal, ze by náš Emazon byl pro AMAZON nějak zajímavý. Zřejmě si nás všiml díky billboardové reklamě nebo spotům v rádiích, do kterých jsme investovali nemalou částku. Pochybuji, že by to bylo z jiného důvodu. Ale možná na nás upozornila konkurence, kdo ví.

V jaké fázi spor momentálně je?

Po uvážení všech možností jsme dospěli k názoru, že musíme ustoupit. I když nebyl záměr nijak poškodit nebo parazitovat na značce AMAZON.

Pokud byly vaše záměry čestné, proč přistupovat na smírné řešení?

Víte, síla Amazonu je nesmírná a je třeba si uvědomit, jakým gigantem tato společnost skutečně je. Případný právní spor by byl velmi silně právně zastoupen ze strany Amazonu - určitě by také trval dlouhou dobu a všechno toto dohromady naznačuje, že výdaje pro nás by byly obrovské, ne-li přímo likvidační.

Dobrá, vraťme se k současnému stavu, Emazon je pryč a na jeho místo nastoupil Ezam.cz. Proč zrovna tento název?

Ocitli jsme se pod nesmírným tlakem najít rychlé řešení a potřebovali jsme najít něco krátkého, čistého, nezaměnitelného. A tak vznikl EZAM. „Ezame, Ezame - otevři se co nejdříve,“ jsem si přál během celého procesu nejednou :)

Do jaké míry předpokládáte, že změna názvu zasáhne do fungování eshopu a do vašich tržeb?Je nepříjemné, že změny přišly v době předvánoční. Nicméně vzhledem k našim cenám, které jsou ve většině případů nejlepší na českém trhu, obavu z prodejů nemám. Ceny stačí porovnat na největším srovnávači v ČR a každý musí uznat, že je skvělé u nás nakoupit za stejné peníze dvě věci místo jedné - samozřejmě záleží o jaký druh zboží jde.

A co původní zákazníci Emazonu, mohou vyřizovat své starší požadavky přes Ezam?Samozřejmě, to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme uváděli Ezam.cz co nejrychleji do provozu, aby celý spor naši zákazníci pocítili co nejméně.

Jak vidíte nyní budoucnost Ezamu? Může celá kauza společnosti uškodit?

To se teprve uvidí. Každopádně jak už jsem řekl - myslím si, že v tomto případě půjde do budoucna stále o to, jaké produkty a ceny budeme schopni našim zákazníkům nabídnout.

Co vás a Ezam čeká teď? A proč by měli zákazníci dát šanci i mladšímu bratříčkovi Emazonu?Věřím, že budeme pokračovat v úspěšném trendu, který Emazon začal, tedy nabízet nové nebo rozbalené produkty, či zboží z výstav a předváděcích akcí se zárukou a za ceny, které nemají v rámci ČR obdoby. Je potřeba si uvědomit, že jde o zboží spotřební a každý může ušetřit na tom, co doma potřebuje ke každodennímu užívání.

Naše ceny jsou na úrovních cen různých internetových bazarů, kde ovšem chybí jakákoliv záruka a zboží je 100% použité. Toto se nám povedlo existencí Emazonu lidem vysvětlit a proto měl Emazon takový úspěch. A v tom chceme pokračovat i nadále a myslím si, že šanci na úspěch máme.