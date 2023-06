Do Jeseníků nejen vlakem, ale i cyklobusem. Odkud jezdí?

Novou sezonu zahájí od soboty 1. července oblíbený cyklobus, který přepravuje cyklisty do Jeseníků. Kolaře bude z krajského města do Jeseníku a zpět vozit linka číslo 904, zájemci by si měli předem rezervovat místo.

Cyklobus. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Karel Pech

První jízda oblíbeného cyklobusu proběhne už v sobotu 1. července. Cyklovozík bude pro zájemce o víkendech a státních svátcích opět k dispozici na vybraných spojích na trase z Olomouce do Jeseníku a zpět. Kolaři mohou speciální linku využívat až do 3. září u dopravce ARRIVA autobusy. Přeprava jízdních kol je zajištěna cyklovozíkem s kapacitou až dvacet bicyklů, odjezd je z autobusového nádraží v Olomouci. Kdo chce tuto službu využít, měl by mít předem rezervované místo pro kolo. Rezervace na daný den se uzavírají vždy dva dny před odjezdem spoje a probíhají prostřednictvím rezervačního systému dopravce na http://jizdenky.arriva.cz/ .

