Od začátku programu ČSOB rozdělila po celé republice už více než 38 milionů korun. V každém z 15 regionů (Praha je rozdělena na dvě části) soutěží čtyři žadatelé. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které postupně představujeme na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Vybraná suma totiž určí i výši příspěvku od banky.

„Do finále se opět probojovala řada zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Jsem rád, že díky programu ČSOB pomáhá regionům můžeme opět zaktivizovat drobné dárce a svým dílem přispět k rozvoji filantropie v Česku,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Divadlo (nebude) na cucky

Letos na jaře získaly největší podporu projekty Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova, FELITI – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě, Na čerstvém vzduchu pod střechou a Šťastný vodicí pes.

I podzimní kolo ale nabízí řadu kvalitních prospěšných projektů. Celkem se jich přihlásilo 260. V lokalitě Olomoucký kraj se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Amelie tu je pro všechny onkologicky nemocné, Do divadla bez překážek, I děti s autismem potřebují prázdniny! a Mobilní special. paliat. péče na Olomoucku.

Druhým je obecně prospěšná společnost DW7 s projektem Do divadla bez překážek. DW7 provozuje již dva roky scénu Divadla na cucky v historickém centru Olomouce. Vedle vlastní umělecké tvorby realizuje i pestrou řadu kurzů zaměřených na umělecké vzdělávání a osobnostní rozvoj všech věkových skupin od tříletých dětí až po seniory.

„Každý týden nás navštíví stovky diváků, přičemž značná část z nich míří do prostor našeho studia. Proto ho chceme zvelebit a učinit z něj prostor, ve kterém se bude dobře pracovat všem uživatelům napříč generacemi,” říká Jan Žůrek z DW7. To chce investovat do akustických úprav, podlahy, nové výmalby a adaptace přístupové cesty.

Veřejnost rozhodne



- V každém kraji se ve finále utkávají 4 projekty.

- Veřejnost může finančně přispívat od 9. prosince 2019 do 6. ledna 2020 na webových stránkách csobpomaharegionum.cz.

- Každý region získá navíc od ČSOB 150 000 Kč.

- Výše příspěvku se odvíjí od úspěchu projektu u veřejnosti (50 000 Kč za první místo, 40 000 Kč za druhé místo, 30 000 Kč za třetí místo a 25 000 Kč za čtvrté místo).

- Minimální příspěvek veřejnosti nezbytný pro získání finanční podpory ČSOB je 5 000 Kč.

- 14. ledna 2020 budou známy konečné výsledky