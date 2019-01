Zlínský kraj - Unikátní plánovač sledující i osobní rozvoj, chytrý e-mail pro firmy či zakázkové krejčovství nabízející šaty ve stylu 30. až 50. let minulého století. To jsou tři nejúspěšnější projekty hlavní kategorie soutěže Můj první milion, která ve čtvrtek večer vyvrcholila slavnostním vyhlášením.

Vyvrcholila soutěž Můj první milion, ceny za 250 000 korun jsou rozdány

Jejím pořadatelem je Technologické inovační centrum. Tato společnost, založená Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se dlouhodobě věnuje mimo jiné podpoře začínajících podnikatelů.

Do právě skončeného devátého ročníku soutěže Můj první milion se přihlásilo celkem 106 soutěžících se 75 podnikatelskými záměry.

Obě čísla představují rekord v celé historii projektu.

Pro ty nejúspěšnější připravili pořadatelé ceny v celkové hodnotě 250 000 korun.

„To určitě není malá motivace. Pro soutěžící je ale daleko důležitější přínos v podobě možnosti získat zpětnou vazbu od úspěšných podnikatelů a množství informací souvisejících s podnikáním. Díky tomu se nám daří přispívat k tomu, aby záměry nezůstávaly na papíře. A to je i hlavní cíl celého projektu, který realizujeme již devět let," vysvětluje ředitelka Technologického inovačního centra Daniela Sobieská.

Soutěžní projekty jsou tradičně rozděleny do dvou kategorií. Středoškolských bylo přihlášeno 31, zbytek připadá na hlavní kategorii, tedy na vysokoškoláky a veřejnost.

Soutěž vždy startuje na podzim, poté následuje série workshopů, kde zájemci získají cenné informace pro sestavení podnikatelského záměru.

„Tentokrát jsme připravili akce věnované tomu, jak se odlišit od konkurence nebo jak se účinně prezentovat na sociálních sítích. Řeč byla i o nejčastějších chybách při rozjezdech podnikání a o tom, jak se vypořádat s cashflow," přiblížila obsah podzimních akcí manažerka soutěže Zuzana Drotárová.

Přihlášku pak bylo možné posílat do konce ledna. Více o systému soutěže je k dispozici na www.mujprvnimilion.cz.

První kolo hodnocení v hlavní kategorii se uskutečnilo 10. února. Z něho vzešlo 12 finálových soutěžních záměrů, jejichž autoři dostali možnost zařadit se do akceleračního programu. Dubnové druhé kolo pak rozhodlo o pomyslných medailistech.

Příčku nejvyšší získal projekt Doller Jiřího Doležala a Jana Emlera. Jde o nástroj, který v sobě kombinuje možnosti diáře s nástroji pro plánování a sledování osobního rozvoje. Podle autorů, studentů vysoké školy, původně Doller vyvíjeli pro sebe. Nyní ho nabízejí jako produkt všem zájemcům, kteří chtějí zvládnout time management, rozvíjet se a neustále posilovat motivaci.

Druhé místo získal Josef Polčiak za Chytrý e-mail. Myšlenkou záměru je on-line firemní schránka, která umožní vyměňovat dokumenty rychle jako e-mailem a levněji než dopisem. Navíc se stálou doložitelností obsahu i odeslání.

Na třetím místě pak skončily Silvie Kaprálová a Martina Hulínová s nabídkou Femme Fatale Dress. Jde o originální zakázkové krejčovství a oděvní značku inspirující se střihy 30. až 50. let. Prostě šaty pro osudové ženy…

V kategorii středoškoláků prošlo sítem prvního kola celkem deset záměrů. Odborníky nejvíce zaujal Jiří Kaňák ze Střední školy Josefa Sousedíka Vsetín, který přišel s nápadem nazvaným Kaňákova husa. Zákazníky, kteří si potrpí na kvalitní drůbeží maso, chce zaujmout nabídkou husy landeské, která byla původně vyšlechtěna v jihozápadní Francii.

Druhé místo obsadila studentka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí Michaela Orlitová s nápadem Do by yourself. Jde o výrobu originálních batohů podle zadání zákazníka. Ten by si mohl batoh navrhnout zcela sám prostřednictvím jednoduché aplikace.

Bronz pak bral tým ve složení Pavla Hrabcová a Filip Šmejkal. Studenti Gymnázia Uherské Hradiště připravili projekt všestranného doučování UNUM.

V rámci soutěže Můj první milion jsou tradičně vyhlašovány i speciální ceny. Ve středoškolské kategorii jde o cenu za podporu podnikatelského myšlení u studentů – ta letos putuje do Obchodní akademie Kroměříž.

Speciální cenu za nejlepší technický nápad nebo technologickou inovaci, vyhlašovanou Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje, si odnesl Radek Kerbr, který představil projekt mobilního inkubačního přípravku pro kvalitnější výrobu spermií pomocí elektrického tepelného obvodu, který může řešit problém neplodnosti velké části mužské populace.

Speciální cenu Technologického inovačního centra v podobě kanceláře v podnikatelském inkubátoru pak získali Jakub Zajíček a Daniel Korabík za projekt Vendeo.cz. Jde o službu, která za klienty řeší prodej jakéhokoliv majetku. Vizí projektu je, aby se tým Vendeo.cz stal osobním obchodním asistentem.

• Soutěž součástí systému

Soutěž Můj první milion (dříve nazývaná Nejlepší podnikatelský záměr) není ani tak samostatnou akcí, jako spíše střípkem v mozaice toho, co dělá Technologické inovační centrum Zlín pro podporu podnikání mladých lidí v celém Zlínském kraji.

Centrum například provozuje klub Start-up 23, což je platforma sloužící pro setkávání, vzdělávání a sdílení informací o podnikání. Všem zájemců o vlastní podnikání je pak určen web www.startpodnikani.cz. Na jednom místě tak najdou informace o podnikatelských plánech, o volbě právní formy podnikání a postup při založení živnosti či obchodní společnosti.

Součástí komplexní podpory začínajících podnikatelů je pak nabídka prostor pro podnikání v režimu podnikatelského inkubátoru, virtuálního inkubátoru či co-workingu. (voz)

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE. Na snímku zleva: Michal Nosek (ředitel ČSOB banky, pobočky Zlín-Dlouhá); Zuzana Drotárová (manažerka soutěže Můj první milion); Lukáš Trčka (ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest);

Dále soutěžící: Jiří Kaňák; Josef Polčiak; Eliška Hejdová, Jana Kunderová, Kateřina Pavlíková; Eliška Vaculová; Jan Kafka; Veronika Matějková; Veronika Várošová; Jakub Zajíček ; Daniel Korabík; Radek Kerbr; Jan Emler; Jiří Doležal; Michaela Orlitová; Tomáš Zahradník; Martina Hulínová; Lukáš Václavík; Silvie Kaprálová

Následují: Petr Eliáš s dcerou (předseda představenstva Stemica a.s.); Petr Konečný (vedoucí oddělení PI a VTP Technologického inovačního centra) a Lukáš Kouřil (ředitel Stemica academy)

