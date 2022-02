Skupina Legrand je celosvětově aktivní v oblasti vývoje a výroby produktů a systémů pro elektroinstalace a jejich komponenty k využití v rezidenčních budovách a komerčních objektech, průmyslových celcích a datových centrech a v oblasti poskytování souvisejících služeb.

„Nabývaná společnost EMOS působí mimo jiné na území České republiky, Slovenska, Polska, Slovinska, Maďarska, Lotyšska, Chorvatska a Rumunska především v oblasti velkoobchodního prodeje elektrických výrobků - zejména svítidel, lamp a kapesních svítilen, prodlužovacích přívodů, kabelů a baterií maloobchodním prodejcům, v menší míře i v oblasti maloobchodního prodeje produktů z oblasti elektro konečným spotřebitelům skrze vlastní internetový obchod,“ upřesnil.

Strategické spojení s pozitivním dopadem

Šéf přerovské firmy EMOS Jiří Lupač potvrdil, že je fúze obou společností před dokončením. Podle něj se jedná o strategické spojení, které bude mít na společnost EMOS pozitivní dopad.

„Fúze bude dokončena zhruba do dvou týdnů a velkou výhodu spatřuji v tom, že je partner z oboru. Pro naši společnost a zaměstnance firmy Emos se spojením nic nemění,“ řekl.

Přerovská firma EMOS, kterou spoluzakládal Jiří Lupač, působí na trhu od roku 1991. Po rozdělení republiky v roce 1993 byla založena dceřiná společnost EMOS SK, v roce 1998 pak ve Slovinsku, v roce 2004 v Polsku a v roce 2009 dceřiná společnost v Maďarsku.

V roce 2017 došlo ke konsolidaci skupiny a nyní ji zastřešuje holdingová společnost EMOS CZ Group.

Firma se zabývá prodejem elektrozboží a drobného sortimentu, jako jsou baterie, žárovky, kabely, prodlužovací přívody a ostatní elektroinstalační materiál včetně montáží bezpečnostních systémů a televizních antén.

Zboží míří do velkých obchodních sítí

V Česku je EMOS výhradním distributorem baterií od společnosti GP Batteries. K odběratelům patří velké obchodní sítě - Globus, Makro, OBI, Electro World nebo Datart.

„Roční obrat holdingu činil v roce 2020 na 2,3 miliard korun a letos se bude pohybovat kolem 2,5 miliardy korun. Téměř padesát procent obratu tvoří export, a to především do zemí střední a východní Evropy, zahrnující také dceřiné společnosti. Produkty dodáváme do více než 25 zemí světa,“ upřesnil Jiří Lupač.

V Přerově společnost vybudovala logistické a skladovací centrum, které se nachází na ploše 16 tisíc metrů čtverečních. Kancelářské zázemí a logistické centrum skupiny se nachází v Lipnické ulici. Skupina EMOS má 450 zaměstnanců, z toho přímo v Přerově 340.

Společnost Legrand France je celosvětově působící korporace, s jejímiž akciemi se obchoduje na burze v Paříži. Jedná se o významného prodejce elektroinstalace a infrastruktury pro datacentra s ročním obratem přes šest miliard eur.