Potřebujeme:

520 ml polotučného mléka

25 g droždí

Špetku soli

2 lžíce medu

2 lžičky mletého anýzu

600 g pohankové mouky

120 ml rozpuštěného másla

200 - 300 g chlebové mouky pšeničné

2 lžíce másla na potření

Postup:

Do malého množství vlažného mléka rozdrobíme kvasnice, směs necháme vykynout. Pak ji přesuneme do velké mísy, přidáme sůl, med, anýz, pohankovou mouku, chlebovou mouku a máslo. Postupně přidáváme mléko a vypracujeme nepříliš tuhé chlebové těsto, které necháme vykynout. Vložíme ho do formy na pečení chleba a necháme ještě 20 minut kynout. Povrch potřeme rozpuštěným máslem, pečeme v troubě předehřáté na 200 °C cca 45 minut.

Tip Josefa Tydlačky, cateringového šéfkuchaře Resortu Valachy: „Chlebová mouka je do směsi přidávána proto, aby ji zhutnila. Chléb se pak lépe krájí. Kdo chce mít chléb skutečně 100% pohankový, místo chlebové mouky přidá stejné množství pohankové. Čistě pohankové pečivo je křehčí. Anýz a med se pak do chleba přidávají pro zjemnění chuti – chléb je pak trochu sladší. Pro ještě sladší pečivo mohou být přidány i rozinky.“

Všechny speciály z edice kondice lze zakoupit na eshopu https://eshop.kondice.cz/.



Předplatné časopisu Kondice lze objednat ZDE.



A na webu Kondice.cz najdete stovky cvičebních videí, podcasty s odborníky a denně nové články o zdraví a psychologii.