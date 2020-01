V nabitém kádru nedostávala tolik příležitostí, den před duelem Hanaček s Královým Polem se přestup „upekl“ a Přibylová tak nestihla v Přerově ani jeden trénink. „Vzniklo to velice rychle a spontánně,“ prozradila 21letá volejbalistka.

Vaše premiéra v Přerově nedopadla dobře, neuhrály jste ani set, jak duel s KP Brno hodnotíte?

Bylo to pro nás velice důležité utkání, měly jsme získat nějaké body. Nejvíc asi vázl servis, to bylo rozhodující a klíčové. Jinak to bylo celkem vyrovnané.

Přitom v prvním setu jste vedly už 23:20, ve třetím 23:21…

Holky delší dobu prohrávají, je to pak takové těžké, jít si za vítězstvím.

Brněnské prostředí je vám dobře známé. Měla jste o to větší motivaci, když přijelo Královo Pole?

Motivace tam určitě byla a bude navždy. KP Brno je první tým, za který jsem v extralize nastoupila a vždycky tam je velká motivace je porazit. Bohužel se to nepovedlo, ale příště se to určitě povede.

Jak se zrodil váš přesun do Přerova?

Velice rychle a spontánně, včera odpoledne. Jsem po zranění kolene. U Šelem jsem byla třetí nahrávačka, dostala jsem tady příležitost vypomoct. Tak se to zrodilo.

Jaké to bylo, přijít do týmu, který nevyhrál od listopadu jediné utkání? Jaká byla atmosféra?

Byla jsem strašně zvědavá, protože znám jen pár holek, většinu ne. V šatně byla dobrá atmosféra, až jsem byla překvapená. Řekla bych, že strašně dobrou atmosféru dělají Američanky, ty jsou takové hlasitější (usmívá se).

Myslí se už v týmu spíš na baráž, nebo ještě věříte, že dokážete uhrát body před začátkem další části?

Nedokážu to úplně ještě popsat, na tréninku jsem ještě nebyla. Myslím ale, že se určitě ještě budeme snažit vyhnout baráži. Popereme se s tím. Vyhrajeme co se dá, aby se ta extraliga udržela.