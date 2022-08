„Budu se opakovat. Ale chci, abychom hráli co nejlepší volejbal, proto sem, na ty tréninky, chodíme. Uvidíme, na co to bude stačit, ale já pevně věřím, že tahle sezona bude lepší,“ říká hlavní trenér Volejbalu Přerov Radim Vlček na začátku přípravy, která Přerovankám odstartovala v pondělí 8. srpna.

„Budeme se připravovat hlavně v domácím prostředí. Ze začátku nás čeká tvrdá kondiční příprava, začali jsme spolupracovat s novým kondičním trenérem, uvidíme, jestli nám to přinese nějaké ovoce. Postupně to budeme ladit do hry, abychom byli na start extraligy připraveni,“ nastínil kouč.

Videorozhovor s liberem Adrianou Kulovou:

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Zajímavé posily

Zpátky k vítězstvím by Přerovu měly pomoci dvě (tentokrát balkánské) posily. Smečařky Isabel Kovačičová z Chorvatska a bulharská naděje Yoanna Atanasovová.

Extraligový tým žen Volejbalu Přerov se připravuje na sezonu 2022/23. Yoanna Atanasovová a Isabel Kovačičová (zleva)Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Říkám to vždycky. Neměli jsme peníze na to, abychom je viděli naživo a vycestovali za nimi, ale zrovna tyto hráčky jsme sledovali dlouhodobě. Sezona ukáže, jestli se nám to povedlo, ale pevně věřím, že jsme vybrali lépe než před rokem,“ doufá Radim Vlček.

Zkušenější Kovačičová v pátek oslavila pětadvacet a na společném kondičním tréninku v parku Michalov dostala od týmu drobný dáreček. Přerov pro ni bude už pátým profesionálním angažmá. Zahrála si na univerzitě v USA, ve Slovinsku, Německu a naposledy ve Francii.

Bulharka Atanasovová má teprve 19 let, volejbal ale rozhodně má v genech, neboť její bratr Martin je v reprezentaci a patří mezi nejlepší bulharské smečaře.

Přišla také směčařka Karin Lazárková ze Šternberku, je možné že Zubřice ještě někdo doplní. Přerovský tým jinak zůstal pohromadě a trenéři si slibují herní posun vesměs mladičkých hráček.

Zůstat by v Přerově měla i americká blokařka Alicia McClellanová. Dvě zámořské hráčky opustily Hanou už v zimě.

A další odchody? Hráčskou kariéru přerušila kvůli jiné pracovní nabídce nahrávačka Lucie Zatloukalová. „Chce se věnovat jinému zaměstnání a budovat si jinou kariéru než tu volejbalovou. Přeji jí, aby se jí dařilo. Nemá u nás dveře zavřené, dobře to ví a možná se na nějakém tréninku ještě objeví,“ přiblížil Vlček.

Šárka Semerádová a Barbora Šádková se z hřiště přesunuly k trénování mládeže. „Kombinace se studiem byla pro holky náročná. Po vzájemné dohodě budou dál studovat a pokračovat v klubu na pozicích trenérek mládeže, za což jsem strašně rád. Omladíme trenérský kádr a můžeme si tady vychovat nadějné trenérky,“ prozradil hlavní kouč Zubřic.

Přerovanky čeká ještě v září v rámci přípravy Ligový pohár, první turnaj bude na programu v Přerově. Přátelské zápasy odehrají Zubřice také s KP Brno a na turnajích v Nitře a Bezděkově.

První extraligový duel sehrají Zubřice 8. října na palubovce Olomouce.

Soupiska Volejbalu Přerov: Yoanna Atanasovová (smečařka), Tereza Baláková (smečařka), Michaela Dlouhá (blokařka), Aneta Hůsková (smečařka), Isabel Kovačičová (univerzálka), Aneta Köhlerová (univerzálka), Adriana Kulová (libero), Karin Lazárková (smečařka), Alicia McClellanová (blokařka), Klára Šrámková (smečařka), Michaela Zatloukalová (nahrávačka)