Hned od samého začátku byla hra poměrně vyrovnaná, ani jeden z týmů se nedostal do většího bodového rozdílu. Až za stavu 12:14, kdy předvedla dobré servisy Ela Koulisiani, si vzal Radim Vlček první oddechový čas zápasu. To Zubřicím pomohlo, dotáhly na 18:18 a šlo se do koncovky prvního setu. Tam se ovšem na přerovské ruce lepila nepřesnost, Brno odskočilo na čtyřbodový rozdíl a nepřipustilo v závěru prvního dějství žádné drama, když poslední míč setu zakončilo úspěšným blokem, kdy na ukazateli skóre svítilo 20:25 v jejich prospěch.

OBRAZEM: Beňov v přípravě sestřelil Lipník. A pálil tutovky

Druhá sada do velké míry kopírovala tu první. Zajímavý byl až stav 15:14 pro Zubřice, následně 16:14, což vyhodnotil trenér Králova Pole jako nejlepší volbu pro time-out. Skvělý servis poté předvedla hostující Nikolova, když dokázala snížit. Skóre se poté opět přelilo, Brňanky otočily na 18:19 a na světě byl druhý oddechový čas pro přerovskou střídačku. Aby toho déjà vu nebylo málo, tak i samotná koncovka druhé sady byla jako přes kopírák té první. Královo Pole odskočilo na vícebodový rozdíl a nepřipustilo žádnou komplikaci, když zvítězilo 21:25.

Až třetí set nebyl hned od začátku vyrovnaný, psychicky povzbuzené hostující hráčky se hned ujaly vedení 0:4, což se snažila domácí lavička zbrzdit oddechovým časem. Ten do značné míry pomohl, protože se Zubřicím podařilo snížit na 4:6 a vrátit se do úvodu třetího dějství. Následně i vyrovnat, když stav ukazoval 8:8. Servis si poté vzala střídající Rožnovjáková, předvedla povedenou šňůru do stavu 8:12, kdy si vzali domácí trenéři svůj druhý oddechový čas. Hned po něm ovšem další eso Rožnovjákové, dva body na síti od Koulisiani a rázem to bylo 8:15. Po dalších dvou nepřesnostech už to bylo 8:17 a nikdo nepochyboval o tom, že dnešní utkání skončí ve třech setech. To se potvrdilo, Královo Pole hrálo již naprosto uvolněně, třetí sadu i celý zápas ukončila symbolicky jejich nahrávačka Moreno na druhou přes a hráčky z moravské metropole si tak zaslouženě odvezly z Přerova všechny body za vítězství 0:3.

ANKETA: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Přerov? Zvolte ho!

„Dva sety to byl docela vyrovnaný volejbal, který se mohl líbit, byly tam dlouhé výměny. Škoda toho třetího setu, to jsme ten výkon trochu znehodnotili. Na druhou stranu jsem rád, že jsme odehráli alespoň ty dva sety nějak obstojně, protože jsme se v podstatě potkali komplet dva dny před zápasem, kdy nás postihla velká marodka," uzavřel Radim Vlček.

Volejbal Přerov – VK Královo Pole (20:25, 21:25, 10:25)

Rozhodčí: Novák, Slezák.

Diváci: 185.

Přerov: Zatloukalová, Lazárková, Dlouhá, Kovačić, Hůsková, McClellan. Libero: Kulová. Střídaly: Köhlerová, Michálková, Horská, Oborná. Trenér: Radim Vlček.

Královo Pole: Kamasová, Koulisiani, Moreno Borrero, Bukovská, Stojkovic, Nikolova. Libero: Šmardová. Střídaly: Kuníková, Rožnovjáková, Prchalová. Trenér: Erik Nezhoda.