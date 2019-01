Bodový zisk proti favoritovi byl na spadnutí, volejbalistky Přerova však v sobotním domácím duelu bojovaly i podle trenéra Radima Vlčka nejen proti silnému soupeři z Liberce.

„Jak říká jeden náš fanoušek, jestli hrajeme občas proti sedmi, tak je to těžké,“ glosoval hlavní kouč Zubřic, který opět vyfasoval za kritiku výkonu rozhodčích žlutou i červenou kartu. Přerov měl ve třech ze čtyř setů k dispozici setboly, nakonec však padl 1:3.

„Po Novém roce ukazujeme, že jsme kousek od nejlepších týmů v extralize. Jen prostě ještě musíme zvládnout některé věci v koncovkách, ale taky potřebujeme, aby nám někdy pomohli ti, kteří ten zápas mohou ovlivnit,“ neubránil se Radim Vlček pocitům nespravedlnosti.

V prvním dějství jeho svěřenky odvrátily dva setboly Dukly a samy mohly jít do vedení 1:0, další momenty však patřily hostům. „První set výborný, rozhodčí si za stavu 21:18 vymyslí teče, my pak prohrajeme o dva body,“ kroutil hlavou Vlček.

DRUHÝ SET UZAVŘEL ROZHODČÍ

Také závěr druhé sady nabídl sporný moment. Zubřice nejprve skvěle otočily z 19:22 na 24:22, pak se ale nedostaly k pořádnému zakončení, Liberec otočil na 24:25. Rozhodující míč pak ovlivnil sudí Velinov, který zapískal domácím blokovanou nahrávku liberecké nahrávačky v zadním postavení.

„Ve druhém setu si rozhodčí při setbolu vymyslí tohle. A takto prohrajeme dva sety,“ kroutil hlavou trenér Přerova, který po tomto momentu dostal červenou kartu a soupeř tak bod navíc do třetího setu.

Zubřice ovšem jako by tato událost nastartovala k nejlepší hře. Vedení o 12:6 sice ještě nebylo rozhodující, druhý ze dvou setbolů ale domácí využili a snížili na 1:2.

„Věcí, které bych vytknul, je pořád hodně. Ale holky to ve třetím setu nezabalily, myslím, že třeba v poli ukázaly zlepšení, taky jsme blokovali lépe než v některých zápasech,“ našel Vlček pozitiva.

Čtvrté dějství však bohužel pro Přerov měl nejjednoznačnější výsledek 21:25 pro Liberec. Jeho průběh však byl také vyrovnaný až do stavu 17:17.

„Ve čtvrté sadě jsme prostě nezvládli dva klíčové momenty. Jeden volný balon jsme prsty přihráli k soupeři, pak jsme jednou nepřihráli. To už bylo o nervech,“ myslí si Radim Vlček.

PŘEROV SE TĚŠÍ NA FINAL FOUR

Tým bývalého přerovského kouče Libora Gálíka tak vydoloval tři body a udržel se na druhém místě tabulky. Zubřice v pohodě drží sedmé místo a v posledním kole základní části si to na palubovce Králova Pole v sobotu rozdá o šestou příčku.

„Myslím, že náš výkon jde nahoru. Chceme mít nejlepší výkonnost ve Final Four a v play-off. Takže ta cesta je snad dobrá, musíme pracovat dál,“ věří Radím Vlček a už se s týmem soustředí zejména na 2. a 3. února, kdy si v Brně užije historickou účast Přerovanek na finálovém turnaji Českého poháru.

„Je to jeden z vrcholů. Chtěli jsme se co nejrychleji dostat do play-off, to se nám povedlo. Chtěli jsme udělat i nějaký historický úspěch, což Final Four je. Já doufám, že lidé využijí tu možnost, že od haly pojedou autobusy a přijedou nás povzbudit a podívat se na dobrý volejbal,“ přeje si Vlček.

A jaké má v konkurenci Olomouce, Olympu a Prostějova cíle? „Vždycky ty nejvyšší, já chci pokaždé vyhrát,“ uzavřel kouč.

Volejbal Přerov – VK Dukla Liberec 1:3 (-25, -24, 23, -21)

Nejvíce bodů: Měrková 16, Personová 14, Jehlářová 13 – Pištěláková 21, Candráková 16, Šotkovská 15. Rozhodčí: Velinov, Kubinec. Čas: 108 minut. Diváci: 215.

Přerov: Zatloukalová, Svobodová, Jehlářová, Měrková, Vander Meerová, Personová, libero Vaňková. Střídala: L. Kohoutová. Trenér: Radim Vlček.

Liberec: Candráková, Kopecká, Šotkovská, K. Kohoutová, Pištěláková, Mikšíková, libero Dostálová. Střídaly: Holubcová, Kolářová. Trenér: Libor Gálík.