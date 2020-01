Brňanky navíc nemohly v ofenzivě použít kvůli zdravotním problémům svou velkou zbraň Šunderlíkovou, která skoro celý duel sledovala mezi náhradnicemi. Zubřice nicméně zlomil hlavně nezvládnutý první set, v němž vedly už 23:20. Poté však nedokázaly uhrát ani bod.

„Najednou přestaneme plnit, co máme. Přestaneme servírovat. Je to o hlavách, není to o smůle. Hráčky to neustály a přeneslo se to do druhého setu,“ kroutil hlavou přerovský trenér Radim Vlček.

Ve druhé sadě domácí padli 20:25, ve třetím dějství se však opět zvedli. V koncovce znovu vedli, tentokrát 23:21. Jenže soupeřky srovnaly a Grabovská duel dopodávala. Právě servis opět rozhodoval.

Úroveň žákyň

„To, co jsme na servisu předváděli ve třetím setu, to nemělo úroveň snad ani žákyň. Za stavu 0:2 a 23:21 tam pošleme takové šmudly, tak to v dnešním volejbale soupeř potrestá,“ ohlížel se Radim Vlček.

Ten před utkáním do týmu přivedl dvě posily, které by mohly pomoct v boji o záchranu nejvyšší soutěže. Annu Přibylovou od Šelem z Brna a kroměřížskou Veroniku Kolaříkovou, která už v Přerově působila. Obě do utkání zasáhly jen ze střídačky ve dvou setech.

„Zkoušíme s tím něco udělat, ale spíš výhledově do další sezony. Hledat mladé hráčky, což obě splňují, které by mohly příští rok pomoci. Teď se musíme ale soustředit na to, abychom zachránili extraligu. S takovým přístupem v hlavách to bude velký boj,“ uzavřel Radim Vlček.

Jeho tým i s pohárem padl počtrnácté v řadě, v tabulce extraligy je s osmi body poslední. Na předposlední Frýdek-Místek ztrácí Přerovanky čtyři body, odehrály však o dva zápasy více.

Volejbal Přerov – VK Královo Pole 0:3 (-23, 20, -23)

Nejvíce bodů: Kotlabová 10, Tinklová 9, Ruseková 7 – Carpentierová 20, Pavlíková 10. Rozhodčí: Možnár, Ištvanech. Čas: 79 minut. Diváci: 138.

Přerov: Ruseková, Davisová, Tinklová, Kukučová, Oestereichová, Zatloukalová, libero Vaňková. Střídaly: Přibylová, Řihošková, Semerádová, Kolaříková, Kotlabová. Trenér: Radim Vlček.

Královo Pole: Pavlíková, Kvapilová, Kuníková, Carpentierová, Koulisianiová, Grabovská, libero Digrinová. Střídaly: Judlová, Šunderlíková, Podhrázká. Trenér: Matúš Kalný.