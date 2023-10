V dohrávaném utkání prvního kola extraligy žen se střetly týmy, které v minulém kole poprvé vyhrály. Olymp na domácí palubovce porazil KP Brno, Přerov zvítězil také doma nad Šternberkem. V tomto utkání se mělo ukázat, kdo si vítěznou sérii udrží. Po jednoznačném prvním setu se rozpoutal boj, druhé vítězství v řadě si ale připsal domácí pražský Olymp.

Volejbalistky Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Zubřice vstoupily do utkání rozpačitě. Několik chyb na útoku pustilo Olymp hned od začátku do vedení. Od stavu 10:7, kdy přišla na podání domácí blokařka Pavlína Šimáňová, se díky kvalitní obraně a chybujícím přerovským hráčkám dařilo Olympu, který odskočil až do vedení 16:8. Zbytek setu byl jednoznačnou záležitostí domácích hráček, které se mohly radovat z vítězství v poměru 25:10.

V druhém setu se za stavu 4:1 po doskoku ze smeče zranila domácí smečařka Lucie Kalhousová. V tu chvíli se rozjezd pražských hráček zastavil. Po čtyřbodové sérii Přerova si domácí trenér vzal za stavu 16:15 time-out. Pražanky opět odskočily před koncovkou do tříbodového náskoku. Za stavu 24:22 se odehrála velmi dlouhá rozehra, kde ani jeden soupeř nechtěl udělat chybu na útoku. Zápletku druhého setu ukončila hostující hráčka, která při bloku skončila v síti. Olymp zvítězil 25:22 a vedl 2:0 na sety.

Rozjezd třetí sady patřil Přerovankám. Ty od stavu 7:7 uhrály čtyři následné rozehry. Na straně domácích však rozlet Přerova zbrzdilo dvojstřídání. Na sedmnáctém bodu už bylo vyrovnáno a následovala přetahovaná o každý bod. Za stavu 22:22 se odehrála opět dlouhá výměna, kdy míč přelétl několikrát síť z jedné strany na druhou. Tuto rozehru ukončila nepřesnou nahrávkou hostující blokařka. Celé utkání pak zakončil úspěšný útok domácí univerzálky. Olymp zvítězil 25:23 a podruhé v řadě v domácím prostředí poměrem 3:0.

„Dnes jsme si žádný bod nezasloužili. Náš nástup do prvního setu byl trapný. Nenastartovalo nás ani zranění na straně domácích. V koncovkách jsme neplnili nastavené věci, což nebylo poprvé. Když přípravou strávíte moře času a hráčky si pak chtějí hrát podle sebe, tak je to těžké. Naivita nás stála druhý a třetí set. Celkově jsme my jako Volejbal Přerov k dnešnímu utkání nepřistoupili profesionálně,“ kroutil po zápase hlavou nazlobený přerovský kouč Radim Vlček.

PVK Olymp Praha – Volejbal Přerov 3:0 (25:10, 25:22, 25:23)

Rozhodčí: Krtička, Činátl.

Diváci: 103.

Olymp Praha: Hodanová, Šimáňová, Šmídová, Kalhousová, Žáková, Brancuská. Libero: Dostálová. Střídaly: Virtová, Vlčková, Brichtová. Trenér: Stanislav Mitáč.

Přerov: Hůsková, Kohoutová, Tinklová, Vajdová, McClellan, Kovačić. Libero: Kulová. Střídaly: Šrámková, Köhlerová, Zatloukalová, Oujezdská. Trenér: Radim Vlček.