„Nepředvedli jsme vůbec nic. Vůbec nechápu, co tady dneska hráčky předváděly. Teď se jdeme převléct a jdeme trénovat, protože se u toho některé ani nezpotily,“ nebral si Vlček po utkání servítky.

„Jestli si hráčky neuvědomují, co dneska předvedly, tak bohužel. Aby si aspoň zasloužily peníze, které dostávají, tak budou prostě makat,“ dodal kouč.

Přerovanky tak skutečně po zápase nastoupily do haly k „bonusovému“ tréninku.

„Před sezonou jsme řekli dvě věci. Chceme hrát bojovný a odvážný volejbal a uvidíme, na co to bude stačit. Jsem člověk, který snese porážku. Ale dneska by se některé hráčky měly zamyslet, jestli není něco špatně, když sestava se dvěma univerzálkami a třemi blokařkami na hřišti uhraje více bodů než normální šestka, kterou postavíme do základu,“ uzavřel Radim Vlček.

Zubřice se nyní musí dobře naladit na sobotní extraligové utkání. V sobotu od 19 hodin hostí brněnské Šelmy, se kterými na úvod roku předvedly nadějný výkon na jejich palubovce.

Volejbal Přerov – TJ Ostrava 0:3 (-14, -14, -18)