A s trochou nadsázky lze tvrdit, že je možná dobře, že zdravotně indisponovaný kouč nemusel další infarktový duel Zubřic sledovat živě.

Mohlo se mu totiž klidně přitížit. Přerovanky sice ve čtvrtém setu měly za stavu 2:1 solidní náskok a kráčely za vítězstvím, pak ale polevily, nevyužily mečbol a zdánlivě vyhraný duel opět ztratily v tie-breaku.

„Byl to vyrovnaný zápas, který jsme měly vyhrát 3:1. Škoda čtvrtého setu, ve kterém jsme vedly asi 18:11. Asi je to naše prokletí, že nedotáhneme dohrát sety do konce,“ kroutila hlavou kapitánka Přerova Eva Svobodová.

„Zároveň to byl náš asi třetí dobře rozehraný tie-break, který jsme nezvládly. Je to obrovská škoda,“ dodala smečařka.

Série dvou zklamaných týmů z extraligového čtvrtfinále se tak okamžitě stěhuje do Přerova za stavu 1:0 pro Brňanky. Ty mohou už ve středu od 18 hodin v městské sportovní hale rozhodnout o tom, že pátým týmem v republice pro letošní rok budou Šelmy.

„Chtěli jsme to vyhrát především pro trenéra, který má zdravotní problémy, ale bohužel se nepodařilo. Nyní nás však čeká odveta a jdeme do toho znovu,“ řekl pro svazový web asistent Radima Vlčka Michal Derych.

VK Šelmy Brno – Volejbal Přerov 3:2 (-20, 21, -22, 25, 13)

Nejvíce bodů: Janečková 30, Svobodníková 15 – Svobodová 28, Měrková 23. Rozhodčí: Nedbálek, Ištvanech. Čas: 112 minut. Diváci: 180. Stav série: 1:0.

VK Brno: Sklenářová, Boulová, Nováková, Janečková, Svobodníková, Beránková, libero P. Pospíšilová. Střídala: A. Pospíšilová. Trenér: Martin Gerža.

Přerov: Zatloukalová, Personová, Shapavalová, Měrková, Svobodová, Jehlářová, libero Šádková. Střídaly: Vander Meerová, Kohoutová. Trenér: Michal Derych.