Volejbalistky Přerova si v předposledním utkání základní části extraligy účast v play-off předčasně nezajistily. Na palubovce Králova Pole dokázaly se soupeřkami držet krok pouze v prvním setu.

Volejbalistky Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

„V prvním setu jsme hráli docela dobrý volejbal a v koncovce jsme vedli. Bohužel jsme ale v tu chvíli nedodrželi, co jsme si řekli. Tam se to rozhodlo, domácí se chytli, přehráli nás jednoznačně na servisu i přihrávce a zaslouženě vyhráli. My jsme měli hrát lépe,“ hodnotil utkání na svazovém webu kouč Zubřic Radim Vlček.