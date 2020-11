„Holky jsou dospělé, pokud chtějí ten volejbal hrát, tak vše, co dostaly za úkol, plnily. Na prvním tréninku to vypadalo, že tu kondici opravdu dělaly, testovali jsme to a nebyly na tom špatně,“ byl spokojen hlavní trenér Radim Vlček.

„Dostaly jsme zadání, co se týče kondičky. Nějaké výběhy, dynamická cvičení a podobně,“ nastínila kapitánka týmu Sandra Kotlabová.

Poslední utkání odehrály Přerovanky 8. října (prohra v Ostravě 1:3). Od té doby nebyly pořádně v kontaktu s míčem a herními činnostmi.

„Děláme tento týden pořád dokola cvičení na kontrolu balonu – nahrávka z pole, čapání, lobíky z různých pozic, aby se do toho dostaly. Měsíc je ve volejbale hrozně dlouhá doba a holkám někdy stačí tři dny volna a už se v tomhle hledají,“ uvědomuje si Radim Vlček.

„Je to hodně individuální, ale myslím si, že trvá minimálně týden i delší dobu, než to znovu dostaneme do rukou a sehrajeme se,“ přikyvuje Sandra Kotlabová.

RESTART V OLOMOUCI?

Po postupném návratu herní praxe by měly Zubřice přijít do ještě většího zápřahu. „Příští týden už to bude náročnější, abychom se naladili na první zápas. Pokud by to bylo tak, jak jsme se dohodli a jaké máme signály, měli bychom v sobotu 21. listopadu hrát první zápas v Olomouci,“ nakousl trenér Vlček.

Jenže zatím stále nic rozhodnuto není. Kluby pochopitelně zajímá hlavně finanční náročnost povinného testování.

„Je to složitější. Vládou byl schválen program COVID – Sport 2. V tom se původně s testováním nepočítalo, teď do toho testování zahrnují. Uvidíme, kdy a v jaké výši tato podpora přijde. Nezastíráme, že my horko těžko zvládneme dotestovat víc než tři týdny. Jedno testování pro tým vychází pro tým asi na třicet tisíc korun,“ upřesnil Radim Vlček.

KOTLABOVÁ: HOLKY CHYBĚLY

Pouze pět zápasů stihly odehrát přerovské volejbalistky v letošním ročníku nejvyšší soutěže. Pak opět zasáhla pandemie koronaviru a s ní spojený zákaz hraní i tréninku.

„Čekání bylo hodně dlouhé, přišlo nám to spíš jako další prázdninová pauza, musíme se znovu navracet do sezony. Těšily jsme se ale hodně. Bylo to náročné hlavně z hlediska socializace. S holkama se vídáme v podstatě dvakrát denně. Chyběl mi týmový duch,“ přiznává univerzálka Sandra Kotlabová.

Přerovanky budou konečně chtít urvat první vítězství. Zatím si připsaly pět proher a nezískaly ani bod, nutno však říct, že se střetly s favority soutěže, kterým sebraly dva sety.

„Nějaké zápasy byly horšího rázu, občas ale svítalo na lepší časy, když jsme hrály volejbal, který chceme předvádět. Doufejme, že během téhle pauzy to stihneme dohnat a budeme hrát to, co chceme,“ dodala kapitánka Zubřic.