„Už se těším. Ta pauza byla už dlouhá. Čím je delší, tím horší je se do toho zpátky dostat. Ale nějak jsme to zvládly,“ věří nahrávačka Lucie Zatloukalová.

„S tím se potýkáme v podstatě celý rok. Pro nás je to velký problém. Máme mančaft nově poskládaný. Když už se to mělo sehrávat a nějak to začínalo vypadat, zase se měsíc nehrálo. Pak se zase měsíc hrálo, teď zase měsíc nic. Ale doba je složitá a musíme se s tím poprat,“ krčí rameny trenér Přerova Radim Vlček.

Jeho svěřenky se s loňským rokem rozloučily vítězně. Šternberk porazily 12. prosince 3:2 a udržely naděje na play-off. Od té doby přišla pouze dlouhá série tréninků a také krátké volno mezi svátky.

Zubřice makaly i 27., 28. a 29. prosince. Následovalo další volno a od 4. ledna už pokračují dvoufázové až třífázové tréninky.

„Bereme první dva týdny jako přípravu na zbytek sezony. Směřujeme ji na další zápasy, ve kterých bychom chtěli bodovat,“ nastínil kouč Hanaček.

V sobotu proti pátým Šelmám a další pátek v Praze na Olympu mohou Přerovanky pouze překvapit.

„Zkusíme být odvážní, zkusíme variantu s riskovaným servisem a necháme obehrát hráčky. Musíme se už obejít bez Magdy Jehlářové, takže šanci dostanou další blokařky. Vyzkoušíme různé varianty, pak by se to mělo projevit v důležitých zápasech,“ přeje si Radim Vlček.

Klíčová pro něj budou utkání 30. ledna ve Šternberku, 20. února v Králově Poli a 27. února doma s Prostějovem.

RUTINA TESTOVÁNÍ

Ve čtvrtek Přerovanky čeká také už tradiční testování antigenními testy. Toho se tuzemský profesionální sport jen tak nezbaví. Finanční komplikace zatím mírní volejbalový svaz.

„Jezdí za námi laboratoř z Otrokovic, která testuje i přerovské hokejisty. Vycházejí nám hodně vstříc. Jsem fakt rád za tuhle spolupráci. Doufal jsem, že už ji nebudeme v novém roce potřebovat, ale teď jsme za ni rádi,“ prozradil Radim Vlček.

A jak ne zrovna komfortní proceduru vnímají přerovské hráčky? „Je to nepříjemné, ale je to bohužel potřeba před každým zápasem. Nedá se nic dělat,“ říká Lucie Zatloukalová.

„Samo o sobě mi to testování nevadí, je to docela rychlovka. Jednou za týden se to zvládnout dá. Ale není to úplně příjemné,“ přidává se libero Barbora Šádková.

Volejbalistky Přerova v základní části odehrají ještě sedm utkání. Zatím jim s šesti body patří osmé místo tabulky.

Další program Zubřic:

Šelmy Brno – Přerov (9. 1.)

Olymp Praha – Přerov (15. 1.)

Přerov – Šelmy Brno (23. 1.)

Šternberk – Přerov (30. 1.)

Liberec – Přerov (13. 2.)

KP Brno – Přerov (20. 2.)

Přerov – Prostějov (27. 2.)