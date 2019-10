„Konečně jsme prolomily smůlu, kterou jsme měly. Nastoupily jsme od utkání od začátku, řekly si, že musíme riskovat a dodržovaly jsme pokyny a vycházelo to,“ pochvalovala si kapitánka Přerova Sandra Kotlabová, pro kterou šlo o pikantní souboj proti bývalému klubu a spoluhráčkám.

„Bylo to pro mě hodně emotivní, ale v přátelském duchu. Vypsali jsme odměnu, takže budu muset platit,“ usmívala se Kotlabová, která se v extralize prosadila ve šternberském dresu a v létě zamířila do Přerova.

Nutno říct, že utkání bylo velmi vyrovnané. První dějství Zubřice získaly po chybách hostů na příjmu při podání Tinklové v rozhodujících momentech. Také koncovka druhé sady byla strhující.

Při setbolu Šternberku poslal trenér Vlček na servis z lavičky osmnáctiletou Annu Řihoškovou. Ta druhý set dopodávala a dokonce rozhodla přímým bodem z podání.

„Mladá hráčka a za takového stavu předvedla servis, jaký umí na tréninku. Vždycky je to risk, nikdy nevíte. Ale super to zvládla, jsem za ni rád, protože poctivě pracuje na trénincích,“ chválil Vlček mladičkou blokařku.

TŘETÍ SET PRO ŠTERNBERK

Slabší chvilky si Přerovanky vybraly ve třetím dějství. Jako by se lekly výhry za tři body, když prohrály 15:25. „Z naší strany to byl zatím nejodvážnější výkon, když opomenu Šelmy. Ještě pořád ale v některých momentech zbytečně zmatkujeme a klidně nás to dneska mohlo stát vítězství za tři body,“ upozornil kouč Přerova Radim Vlček.

Ve čtvrtém setu totiž jeho svěřenky málem prohospodařily pohodlný náskok. Nakonec si ale vypracovaly dostatek mečbolů a duel symbolicky ukončila Sandra Kotlabová.

„Je škoda našich koncovek v prvním a druhém setu. Bohužel jsme přestali hrát volejbal a se štěstím je soupeři darovali. Ve třetím jsme se chytli a dařilo se nám. Jenže v dalším jsme začali vlažně. Přerov se dostal do vedení, a to už si udržel až do konce,“ hodnotil mač trenér Šternberku Jan Drešl.

„Jsem hrozně rád kvůli týmu a všem, co se motáme kolem áčka. Byla trošku deka, věřím, že nám to pomůže. Překvapit můžeme teď v Ostravě a doma nás pak čeká Frýdek,“ byl spokojen Radim Vlček.

POVEDENÁ PREMIÉRA SEMERÁDOVÉ

Tomu se kromě riskantního tahu s Annou Řihoškovou povedlo i nasazení smečařky Šárky Semerádové do základní sestavy. Takovou šanci dostala mladá hráčka z Vysočiny poprvé v kariéře. „Je to pozitivní. Klobouk dolů před ní. To je to, co chci – aby kdokoliv mohl přijít na hřiště a pomohl týmu,“ zmínil Vlček.

Samotná volejbalistka po utkání zářila radostí. „Hned z prvního balonu jsme do toho šly s nasazením. Určitě to bylo lepší než předešlé zápasy, daly jsme do toho všechno,“ řekla Semerádová po vítězné premiéře.

„Když jsem se dozvěděla, že budu hrát od začátku, byla jsem nervózní, ale vděčná. Jsem ráda, že s holkama můžu na hřišti být, učit se od nich, podpořit je a pomoct jim,“ dodala sympatická hráčka ročníku 1999.

Přerovanky se po první výhře v sezoně mohou odrazit k lepším výkonům, které se možná po výborném vstupu do sezony s brněnskými Šelmami očekávaly.

„První zápas byl fajn, pak ale přestože trénujeme super, nastoupíme na zápasy možná se strachem. Teď jsme to konečně zlomily a myslím, že už to bude jenom dobré,“ věří autorka 13 bodů proti Šternberku.

Volejbal Přerov – TJ Sokol Šternberk 3:1 (22, 24, -15, 22)

Nejvíce bodů: Kotlabová 15, Ruseková 14, Semerádová 13 – Schandlová 13, Karabinovičová 14, Kofieová 12. Rozhodčí: Kavala, Vachutka. Čas: 104 minut. Diváci: 224.

Přerov: Semerádová, Davisová, Tinklová, Ruseková, Oestreichová, Kotlabová, libero Vaňková. Střídaly: Kukučová, Kuželová, Šádková, Řihošková, Zatloukalová. Trenér: Radim Vlček.

Šternberk: Siefferienová, Kofieová, Gogová, Schandlová, Kneiflová, Karabinovičová, libero Zilbermanová. Střídaly: Šmídová, Ambrůzová. Trenér: Jan Drešl.