„Na holkách jsem viděl únavu, nepodaly zrovna nejlepší výkon, jsou z toho taky smutné,“ mrzelo šternberského trenéra Jana Drešla.

První sadu Zubřicím na jejich stranu přiklonilo podání kapitánky Kotlabové, která pak zužitkovala druhý setbol. Vyrovnaný druhý set ovšem v koncovce získali hosté. Třetí sada už opět patřila Přerovu a v závěru znovu dobře podávající Kotlabové.

Solidní výkon domácí tým předváděl i ve čtvrtém dějství, jenže po vyrovnaném průběhu od stavu 15:15 přišel velký výpadek a Šternberk srovnal.

„Máme problém trošku v tom, že neudržíme herní koncentraci tři sety za sebou. Když hrajeme a jsme klidní, tak to odpovídá, pak ale uděláme nějakou blbost, znervózníme a zbytečně si to necháme dotáhnout do tie-breaku. Tam to naštěstí zase vyšlo tak, že jsme hráli a bylo to jednoznačné,“ hodnotil přerovský kouč Radim Vlček.

Pátý set byl totiž celý v režii domácího týmu, který soupeři povolil jen osm bodů. Velmi dobrý výkon předvedly v útoku Tereza Diatková a Magdaléna Jehlářová, která vynikala na bloku.

„Těžký porod, řekl bych. Žena dělá v porodnictví, tak mě napadlo tohle přirovnání. Jsem ale rád za vítězství, asi mi to holky daly pod stromeček. Pořád chceme trénovat a věříme tomu, že do play-off se dostaneme. Je to vzpruha. Jsem rád za hráčky i za klub,“ byl spokojen Radim Vlček.

„Přerov hrál dnes velice pěkný volejbal, ze začátku se mu dařilo i na přihrávce a my si s tím nevěděli rady. Museli jsme hodně riskovat a bylo to i vidět na zkažených servisech. Náš mladý tým každopádně získává zkušenosti z každého takového zápasu a dnes jsem rád i za bod,“ uznal šternberský Jan Drešl.

Přerov se tak odpoutal od posledního místa tabulky a poskočil do první sedmičky. Stejně jako osmý Šternberk má šest bodů z jedenácti utkání. O dva body méně mají Prostějov a Frýdek-Místek, tyto týmy však mají tři, respektive dva zápasy k dobru.

Volejbal Přerov – TJ Sokol Šternberk 3:2 (17, -20, 18, -17, 8)

Nejvíce bodů: Diatková 20, Jehlářová 15, Polášková

Přerov: Zatloukalová, Kotlabová, Jehlářová, Diatková, Polášková, Benediktová, libero Kulová, Střídaly: Semerádová, Köhlerová, Boudová, Zajícová, Dlouhá. Trenér: Radim Vlček.

Šternberk: N. Látalová, Kneiflová, Šmídová, Herdová, Kořínková, Wanczyk, libero Slavíková. Střídaly: Z. Látalová, Jarošová, Dosoudilová. Trenér: Jan Drešl.