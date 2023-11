OBRAZEM: Zubřice Šelmy nezkrotily. Bouřlivá atmosféra, smekl soupeř

/FOTOGALERIE/ Volejbalistky Přerova vstoupily do bitvy s třetím týmem extraligové tabulky výborně. Do koncovky úvodní sady šly s náskokem 22:17, přesto první set nedotáhly do vítězného konce, což bylo i pro zbytek utkání s brněnskými Šelmami klíčové.

Volejbalistky Přerova nestačily na Šelmy Brno. | Foto: Deník/Jan Pořízek