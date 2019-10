Trenér Radim Vlček po zápase nešetřil silnými slovy ani možnostmi radikálního řešení situace. „Na příští domácí zápas mají všichni vstup zdarma. Za každého člověka, který dorazí, zaplatí vstupné hráčky ze svých platů. Jestli tady některé hráčky chtějí hrát volejbal za peníze, měly by si uvědomit, že někteří lidé dřou ve fabrikách osm hodin denně,“ nebral si Vlček servítky.

Přísnější měřítko snesla snad pouze zkušená Veronika Tinklová, která nastoupila na postu univerzálky. Na druhé straně naopak devastovala přerovskou obranu kapitánka Šnellyová.

„Soupeř si zasloužil vyhrát díky projevu, touze po vítězství a koncentraci. Výborně plnil pokyny trenéra Vlka,“ pochválil Radim Vlček soupeře, který by v případě další prohry nejspíš měnil trenéra. „Největší kontrast byl na servisu. My jsme tam byli trapní, stejně tak na přihrávce,“ dodal kouč.

„Naše hráčky by se měly stydět. To, co předvádíme na hřišti, není v některých momentech hodno extraligy a bojím se, jestli vůbec první ligy. Stydím se i já, protože jsem za to zodpovědný,“ uzavřel Radim Vlček a nevyloučil, že pokud jeho tým prohraje pohárový duel v Hradci Králové, je ve hře i jeho odstoupení.

Utkání s aktuálně předposledním týmem B skupiny 1. ligy odehrají Zubřice ve středu večer. V sobotu pak Přerovanky zamíří k dalšímu extraligovému duelu na palubovku Liberce.

Volejbal Přerov – TJ Sokol Frýdek-Místek 0:3 (-23, -20, -20)

Nejvíce bodů: Tinklová 12, Davisová 8 – Šnellyová 22, Pluhařová 9. Rozhodčí: Spáčil, Horký. Diváci: 253.

Přerov: Kukučová, Kuželová, Tinklová, Semerádová, Davisová, Zatloukalová, libero Vaňková. Střídaly: Kotlabová, Řihošková, Oestreichová, Šádková. Trenér: Radim Vlček.

Frýdek-Místek: Uhrová, Pluhařová, Tkáčová, Šnellyová, Borovcová, Jurčíková, libero Teperová. Střídaly: Šprochová, Petrová. Trenér: Jaroslav Vlk.