Naopak Prostějov zvítězil bez ztráty setu, udržel čtvrté místo tabulky a ve čtvrtfinále play-off vyzve Ostravu.

„Pro nás strašně důležité tři body. Mysleli jsme, že to bude strašně těžký zápas, protože jsme věděli, že Přerov potřebuje body,“ přiznala prostějovská nahrávačka Michaela Zatloukalová, která již tradičně vyzvala sestru Lucii na opačné straně sítě.

Avšak sobotní střetnutí bylo vyrovnané pouze v prvním setu. Přerovanky v něm bojovaly a dokonce šly do vedení 18:17. Od té doby ale neuhrály ani bod. Najednou bylo prakticky rozhodnuto.

„Byli jsme připraveni na nějaké drama. První set to taky tak vypadalo. Naštěstí jsme ho otočily. Myslím si, že kdyby Přerov vyhrál první set, tak to vypadá úplně jinak,“ ohlížela se Michaela Zatloukalová.

„Můžeme se bavit o tom, že to bylo o prvním setu. Já si myslím, že to je o průběhu celé sezony. My jsme se mohli pokusit o nějaký zázrak. Mohlo to na něj vypadat do stavu 18:17 v prvním setu. Pak přišlo to, co známe,“ narážel domácí trenér Radim Vlček na další výpadek svých svěřenkyň.

Od druhého setu, když už o přerovské účasti v baráži bylo víceméně jasno, to byl ze strany Přerova spíše odevzdaný výkon. Tým už nejspíš pomalu začal přemýšlet nad tím, co jej čeká v boji o záchranu.

„Musíme se připravit tak, abychom se v hlavách srovnali s tím, že jdeme bojovat o extraligu,“ uzavřel Radim Vlček.

Největším favoritem na prvoligový triumf jsou Dobřichovice, s nimiž se Přerov utkal už minulou sezonu ve čtvrtfinále Českého poháru. Překvapení soutěže tehdy porazil 3:1 a 3:2. To byl ale Vlčkův tým v úplně jiném složení a ve čtvrtfinále extraligy trápil i Prostějov.

Volejbal Přerov – VK Prostějov 0:3 (-18, -18, -9)

Rozhodčí: Kavala, Slezák. Čas: 63 minut. Diváků: 153.

Přerov: Šádková 3, Řihošková 1, L. Zatloukalová 1, Kotlabová 1, Davispvá 6, Tinklová 11, libero Vaňková. Střídaly: Kukučová 3, Ruseková 5, Oestreichová, Semerádová 3, Přibylová 2, Burešová. Trenér: Radim Vlček.

Prostějov: Fričová 10, Stümpelová 12, M. Zatloukalová 5, Nová 13, Kozmík 6, Kopáčová 4, libero Slavíková. Střídaly: Weidenthalerová, Dvořáčková. Trenér: Lubomír Petráš.