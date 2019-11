„Myslím, že náročný program se na nás nepodepsal. Měli jsme dva lehčí tréninky, holky si odpočinuly. O těžké cestě to dnes nebylo,“ řekl trenér VK UP Olomouc Petr Zapletal.

Fanoušci měli na sobotní duel vstup zdarma jako omluvu za předešlé domácí vystoupení proti Frýdku-Místku (prohra 0:3). Bezmála třístovka diváků tak v zaplněné přerovské hale sledovala pohledné utkání.

Za stavu 1:1 na sety dokonce domácí vedli 11:8, vlastní chyby ale zabrzdily Zubřice na cestě za senzací.

„Dnes jsme aspoň předváděli volejbal. Tím se ale nemůžeme chlácholit. Potřebujeme sbírat body. Dneska jsme klidně třeba jeden mohli uzmout,“ je si vědom přerovský kouč Radim Vlček.

„Měli jsme to pěkně rozehrané. Pak ale uděláme laciné chyby a začne haprovat servis, protože si hráčky přestanou věřit,“ kroutil hlavou Vlček.

ROZHODOVAL SERVIS

Se 17 chybami z 84 servisů se však vyhrává těžko. Soupeř naopak v důležitých momentech podával výborně. A právě zde se lámal chleba.

„Zápas to byl těžký. Od prvního do posledního balonu jsme museli hrát na sto procent. Jsme spokojeni se třemi body, ale ne úplně s herním projevem,“ ohlížel se olomoucký lodivod Zapletal.

Nespokojenost na straně hostů pramenila hlavně ze druhého setu, který Přerov ovládl poměrem 25:23.

„Byly tam nepřesnosti, to tam rozhoduje. Některé hráčky si v určitých fázích zápasu nemohou dovolit udělat chybu. My si to ale dovolíme, pak se samozřejmě trápíme po zbytek setu,“ hodnotil Petr Zapletal.

Přerovanky se mohou od dobrého zápasu s favoritem alespoň odrazit k lepším výkonům, které by zajistili lepší než předposlední místo tabulky. Vysokoškolačky nadále kralují tabulce společně s brněnskými Šelmami.

Volejbal Přerov – VK UP Olomouc 1:3 (-20, 23, -17, -21)

Nejvíce bodů: Ruseková 17, Kukučová 17, Kotlabová 14 – Hodanová 19, Orvošová 18. Rozhodčí: Sezák, Kavala. Čas: 95 minut. Diváci: 271.

Přerov: Ruseková, Oestreichová, Kotlabová, Kukučová, Davisová, Zatloukalová, libera Vaňková, Šádková. Střídaly: Semerádová, Řihošková, Tinklová, Burešová. Trenér: Radim Vlček.

Olomouc: Hodanová, Bezhandolska, Orvošová, Michalíková, Strušková, Handleyová, libera Stavinohová, Kulová. Střídaly: Kazačenková, Dudová. Trenér: Petr Zapletal.