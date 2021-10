Zubřice tápou a čeká je silná Ostrava. Neutíkám, důvěru mám, říká Vlček

S oběma nahrávačkami vstoupí do pátého extraligového utkání sezony volejbalistky Přerova. Michaela i Lucie Zatloukalová se po nemoci vrací do hry, že by však Zubřice ve čtvrtek doma proti neporažené Ostravě získaly první body, tomu v současné době věří málokdo. „Pro nás je teď těžký každý zápas. Chceme navázat na výkony proti favoritům z prvních dvou kol. Snad se povede urvat konečně nějakou koncovku setu, to nás může psychicky nakopnout,“ přál by si přerovský trenér Radim Vlček, který se na sociálních sítích stal terčem kritiky některých „fanoušků“.

Volejbalistky Přerova (v bílomodré) proti Śternberku. Radim Vlček | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Svědomí mám čisté. Vím, že trénujeme a pracujeme. Takových lidí je asi spousta, co si myslí, že by to dělali líp. Nehodlám odcházet od rozdělané práce. My ten tým musíme budovat. A možná to bude trvat ještě dva roky,“ reaguje Radim Vlček. „Zatím věřím, že důvěru v klubu mám. A jestli si někdo myslí, že mě netrápí, že teď prohráváme, tak samozřejmě, že trápí. Ale utéct nehodlám. Jestli si někdo myslí, že místo Vlčka přijde někdo jiný a hned to bude lepší, tak říkám, že nebude. Někteří lidé takto kopou kolem sebe, ale když se něco podařilo, to nikdo nic nenapsal, nepogratuloval,“ vzkázal kouč. Oslabené Zubřice nestačily na mladičký Šternberk. Podívejte se Přečíst článek › Pravdou je, že fanoušci ani trenéři zatím spokojeni být nemohou. Přerovanky zatím neuhrály ani set, od zámořských posil se také čekalo více. „Někdy máte na posily z ciziny štěstí větší, jindy menší. Nemáme možnost je jezdit sledovat, k dispozici máme jen video. Tak to je. Mladé hráčky si to musí obehrát. Ať se lidé podívají, kam odešly některé hráčky z Přerova za poslední čtyři roky. Všechny do lepších klubů, kde se neztratily. Špatně to neděláme,“ poukázal Radim Vlček. Co je tedy potřeba (nejen) pro čtvrteční duel s Ostravou zlepšit? „Skoro všechno. Zatím nás trápí hlavně přihrávka a udržení kvality servisu. Pracujeme na tom každý den, chodíme dělat přihrávku individuálně, věnujeme tomu čas, ale vždy to ukáže až zápas, jak jsou holky psychicky odolné,“ uzavřel trenér. Zubřice se každopádně budou muset vypořádat také s bývalou kapitánkou Sandrou Kotlabovou, která už působí na straně Ostravy. Půjde tedy o pikantní souboj, který v Městské sportovní hale startuje v 18 hodin. Přerov byl bez nahrávaček, povolal trenérku mládeže Přečíst článek ›



