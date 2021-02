„Taková byla domluva se Šelmami, s nimiž máme dobré vztahy. Chceme, aby hráčky měly herní vytížení. Nám Adéla určitě pomohla. Teď se musíme porvat se zbytkem sezony bez ní, příležitost dostanou další blokařky,“ řekl trenér Zubřic Radim Vlček.

Více prostoru by se tak měly dočkat Veronika Boudová, Silvie Pavlová a Michaela Dlouhá. Už delší dobu nemůže Přerov počítat s Magdalénou Jehlářovou, která je po krátké výpomoci zpátky ve Spojených státech.

Adéla Benediktová ještě stihla Zubřicím pomoci v klíčovém utkání ve Šternberku, kde se Přerov výrazně přiblížil play-off.

„Jsou to super tři body. V takovém zápase můžete být favorit, ale když se rozhoduje o všem, může to na vás dolehnout. Věděli jsme, že jinou šanci v sezoně mít nebudeme,“ vrátil se Radim Vlček k sobotnímu utkání, ve kterém Šternberk nastoupil s omlazenou sestavou.

„Vůbec bych to vítězství tímto neshazoval. Pořád měl soupeř stálé libero, tři hlavní útočnice, se kterými hraje celou sezonu. My jsme je jasně přehráli, jen škoda třetího setu, kdy přišel obvyklý kolaps,“ doplnil Vlček.

Další duel sehrají Přerovanky až 13. února v Liberci, o týden později pak vyrazí do boje s KP Brno a na závěr základní části 27. února přivítají trápící se Prostějov.

„S Libercem nemáme co ztratit. V Brně a s Prostějovem, pokud budeme hrát s tím, co v nás je a bez paniky a kolapsů, můžeme něco urvat. Máme to ve svých rukou. Když jednou vyhrajeme, dovolím si tvrdit, že jsme v play-off,“ uzavřel Radim Vlček.

Jeho tým aktuálně hájí postupovou osmou pozici dva body před Frýdkem-Místkem, který však má před sebou náročnější los. Naopak jen bod ztrácejí Zubřice na sedmý Prostějov.