/FOTOGALERIE/ Extraliga volejbalistek se znovu rozeběhla ve čtvrtek, v Přerově bylo na programu hanácké derby mezi domácími Zubřicemi a favorizovaným Prostějovem. Domácí sice dokázali s mistrem po většinu zápasu hrát vyrovnanou partii, hosté však využili přerovských výpadků a zvítězili 3:0.

Přerovanky se soupeřkami v úvodní sadě držely krok, Prostějov si však zkušeně pohlídal koncovku a zvítězil 25:19.

„Začátky setů jsme nezvládli na přihrávce, trápili jsme se v útoku a zbytečně prohrávali. Zlepšenou hrou hlavně v obraně jsme to dnes ubojovali,“ hodnotil utkání prostějovský trenér Lubomír Petráš.

Domácí vstoupili dobře i do druhého dějství, za stavu 11:8 byl hostující trenér Petráš nucen vzít si oddechový čas. Ten ale Prostějovu vůbec nepomohl, i díky výbornému servisu Zatloukalové šly Zubřice až do pětibodového vedení.

Ani tentokrát se ale Přerovu nevyhnul herní výpadek, od stavu 17:13 povolil soupeři pětibodovou šňůru, díky níž se favorit uklidnil a došel si opět pro výhru 25:19.

„Mrzí mě hlavně druhý set. Nehráli jsme špatný zápas, akorát jsme v důležitých momentech soupeři pomohli. Ten má řadu zkušených hráček a zápas relativně v klidu dohrál,“ mrzelo přerovského kouče Radima Vlčka.

Ani třetí velmi nadějný vstup do sady domácím nepomohl. Zubřice ztratily vedení, kouč Vlček si za stavu 7:9 vzal oddechový hlas a hodně hlasitě svým svěřenkám vysvětlil, že takhle by to nešlo.

Domácí se poté zvedli, k vidění byl nejdramatičtější závěr setu.

Svobodová vytloukla prostějovský blok a Přerov měl k dispozici setbol, ten však hosté odvrátili, kouč Vlček dostal za protesty červenou kartu, Prostějov získal bod, vedl 25:24 a díky dobrému bloku zvítězil 26:24 a 3:0 na sety.

„Výkon hlavního rozhodčího byl dnes opravdu tristní. Měli by přemýšlet o tom, jestli nezrušit dvoják, pokud je v pravidlech, musí se přece pískat,“ byl naštvaný Radim Vlček.

Na druhé straně byli Prostějovští spokojeni se ziskem povinných tří bodů.

„Jsem rád, protože jsme hráli s druhou nahrávačkou, ta hra je pak vždycky jiná. Holky si ale pomohly a zvládli jsme to,“ pochvaloval si Lubomír Petráš.

Oba týmy se znovu potkají 2. února v Brně ve Final Four Českého poháru.

„Po pauze je naším cílem Český pohár, extraliga nám teď slouží tak trošku na rozehrání, uvidíme, co přinese,“ hledí dopředu lodivod Prostějova.

Volejbal Přerov – VK Prostějov 0:3 (-19, -19, 24)

Rozhodčí: Vachutka a Slezák. Čas: 80 minut. Diváci: 200.

Přerov: L. Zatloukalová 2, Vander Meer 9, Jehlářová 5, Měrková 7, Svobodová 13, Person 6, libero Vaňková – Kohoutová, Šádková. Trenér: Radim Vlček.

Prostějov: Nová 4, Kozmík 6, Horká 13, Kojdová 16, Bezhandolska 6, Šmídová 5, libero Slavíková – Toufarová 6, Dvořáčková. Trenér: Lubomír Petráš.