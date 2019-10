„Neměly jsme dobrý vstup do zápasu. Udělaly jsme velké množství chyb na servisu, nechávaly jsme se zbytečně zablokovat,“ popsala úvodní dějství pro svazový web kapitánka hostů Sandra Kotlabová.

Dukla Hanačky přehrála ve všech herních činnostech. Na servisu, na příjmu a výrazně i na bloku. „Druhý set jsme odešly na příjmu, nemohly jsme utočit pořádně středem, nakonec nás dobře blokovaly. Až ve třetím setu jsme se trochu zvedly, ale bohužel to nestačilo,“ doplnila Kotlabová své hodnocení utkání.

To bylo pikantní také pro libereckou stranu. Expřerovský trenér Dukly Libor Gálík v létě do týmu přivedl bývalou kapitánku a velkou oporu Zubřic posledních sezon Evu Svobodovou. Ta tak slavila na druhé straně barikády první domácí vítězství Liberce v sezoně.

„Jsme rády, že jsme prolomily smůlu na naší palubovce, protože si to naši fanoušci zasloužili a mohly jsme jim vrátit to, co oni dali nám. Doufám, že to tak půjde dál,“ uvedla Svobodová, se 17 body nejproduktivnější hráčka zápasu.

Libor Gálík po loňském bronzu zatím s Libercem neprožívá ideální sezonu, dvě výhry v řadě i pohárový triumf s KP Brno by však mohly Duklu nastartovat k lepším výkonům.

„Soupeř nám to první dva sety usnadňoval. Třetí set se nám nepovedla koncovka, holky nebyly dostatečně agresivní,“ hodnotil Gálík.

Přerovu tak po osmi odehraných kolech patří se čtyřmi body předposlední deváté místo tabulky. Liberec je s jedenácti body šestý.

Zubřice zakončí první polovinu základní části v sobotu domácím duelem s mistrem z Olomouce.

VK Dukla Liberec – Volejbal Přerov 3:0 (20, 11, 22)

Nejvíce bodů: Svobodová 17, Šustrová 10, Kohoutová 8 – Kotlabová 11, Semerádová 6, Davisová 6. Rozhodčí: Velinov, Dmejchal. Čas: 67 minut. Diváci: 205.

Liberec: Wopereisová, Šulcová, Kohoutová, Svobodová, Šustrová, Rutarová, libero Dostálová. Střídaly: Kolářová, Bartošová. Trenér: Libor Gálík.

Přerov: Zatloukalová, Kukučová, Davis, Kotlabová, Rusek, Oestreich, libero Vaňková. Střídaly: Kuželová, Tinklová, Semerádová, Řihošková. Trenér: Radim Vlček.