„V prvé řadě gratuluji soupeři k výhře. Myslím, že jsme mu to dnes velice usnadňovali, protože jsme hořeli na individuálních činnostech, především na přihrávce jsme utíkali z dohodnutých pozic,“ hodnotil asistent trenéra Jan Moravčík, který má za sebou premiéru v ženské extralize.

Přerovanky působily hlavně v prvním setu až příliš odevzdaným dojmem. Ve druhém dějství se hrála vyrovnaná partie do stavu 17:15, Liberec poté dominoval. Ani úvod třetí sady nebyl ze strany hostů úplně marný, Dukla ale přeci jen s přehledem zvítězila.

„Když už jsme dnes něco ubránili, tak jsme si to nedokázali nahrát a z toho pramenilo hodně našich chyb,“ řekl Jan Moravčík.

„Z naší strany to bylo zbytečně odevzdané, především první set, ten byl odchozený. Do druhého setu jsme si řekly, že to prostě hecneme a zkusily jsme zariskovat servis a docela to vycházelo, ale ve třetím setu jsme si opět nepřihrály a soupeřky nás trápily podáním a nemohly jsme zaútočit,“ řekla přerovská kapitánka Sandra Kotlabová.

O body se tak Zubřice budou muset porvat v sobotu na palubovce Králova Pole a o týden později doma s Prostějovem.

VK Dukla Liberec – Volejbal Přerov 3:0 (11,17,16)

Nejvíce bodů: Šotkovská 12, Emelina 12, Kohoutová 10 – Diatková 12, Kotlabová 9, Zatloukalová 4, Polášková 4. Rozhodčí: Kořenek, Hladišová. Čas: 61 minut. Bez diváků.

Liberec: Trnková, Ovečková, Šulcová, Kohoutová, Kvapilová, Emelina, libero Kolářová.Střídaly: Bartošová, Šotkovská. Trenér: Libor Gálík.

Přerov: Dlouhá, Zatloukalová, Kotlabová, Pavlová, Diatková, Polášková, libero Šádková. Střídaly: Boudová, Semerádová. Trenér: Jan Moravčík.