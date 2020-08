„Myslím, že jsme rozpočet dokázali v úsporné verzi naplnit z nějakých osmdesáti procent. To znamená bez cizinek, hodně mladých hráček, které jsou ochotny trénovat a poprat se o to, hrát extraligu v budoucnu třeba ve finančně zabezpečenějších týmech. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti,“ prozradil hlavní kouč Přerova Radim Vlček.

Ten tedy u řeky Bečvy bude působit čtvrtou sezonu, ta nadcházející ale bude v několika aspektech jiná. Pozici asistenta opustil po třech letech Michal Derych, jeho místo zaujme statistik Jan Moravčík. Vlček navíc zároveň se ženami trénuje i juniorky, které makají i společně s A-týmem.

„Rozhodli jsme se v klubu, že vytvoříme tréninkovou skupinu, aby se juniorky přiblížily více ženám, kam by jejich kariéra měla spět. Jsem zodpovědný za tréninkový proces a výsledky týmu žen i juniorek. Slibuji si od toho, že juniorky budou trénovat více než dřív a budou se učit od zkušenějších hráček,“ nastínil Radim Vlček.

V KÁDRU MLÁDÍ I ZKUŠENOSTI

V Přerově tak v nové sezoně nebude chybět dravé mládí ani zkušenosti. U týmu zůstávají kapitánka Sandra Kotlabová, nahrávačka Lucie Zatloukalová, Šárka Semerádová i odchovankyně Barbora Šádková.

Zajímavé jsou nové akvizice Hanaček. Po čtyřech letech se do klubu vrací zkušená smečařka Lucie Polášková, naposledy působila u brněnských Šelem.

„Domluvili jsme se s trenérem. Dostala jsem dobrou nabídku a proč nejít někam, kde to bylo příjemné působení. Doufám, že budeme hrát co nejlepší volejbal, že to pro diváky bude koukatelné a skončíme na slušném místě,“ řekla Polášková.

Ještě větší posilou by měla být vysoká univerzálka Tereza Diatková. Také bývalá mládežnická reprezentantka přichází z Brna.

„Hledala jsem větší herní vytížení. Oslovil mě pan trenér Vlček, nabídl mi tuto možnost. Čekám, že vytvoříme bojovný tým, který asi nebude úplně favoritem, ale budeme se snažit o to porvat. Nechceme pokrývat nějaké spodní příčky,“ má jasno potenciální nová opora Přerova.

Z Prostějova na hostování přichází blokařka Veronika Boudová, což je pro Zubřice další posílení.

„Příprava se mi zatím hrozně líbí. Holky do toho šlapou, myslím, že jsme si i jako tým sedly, mám dobrý dojem, jsem hodně spokojená,“ usmívala se 21letá volejbalistka. „Musím říct, že to byla s Prostějovem dobrá spolupráce, záleží jim, aby Verča hrála, vyšli nám velmi vstříc,“ pochvaloval si Radim Vlček.

Na hostování přichází do Přerova také Anna Přibylová a po návratu z nižší soutěže zkusí v týmu štěstí Markéta Plešingrová.

TINKLOVÁ NA MATEŘSKÉ

Kromě cizinek v Přerově oproti minulé sezoně neuvidíme libero Nikolu Vaňkovou, Markétu Kukučovou nebo Sáru Kuželovou. Pokračovat nebude ani velezkušená Veronika Tinklová, která podruhé v kariéře jde na mateřskou dovolenou.

Přerovanky už za sebou mají více než dva týdny tvrdé dřiny.

„Příprava je oproti jiným rokům kratší. Holky měly plán, který měly plnit před nástupem sem. V podstatě trénujeme třífázově každý den. Snídáme společně, někdy i obědváme. Chceme vsadit na to, že děvčata budou spolu, poznají se a budou tvořit tým,“ vysvětlil Radim Vlček.

V pondělí Přerovanky vyrazily na soustředění do Luhačovic, kde budou do pátku. V sobotu pak zamíří na turnaj do Bezděkova. Poté je čeká i turnaj v Nitře s mezinárodní účastí a několik sparingů.

Pochopitelně také ve volejbale je však směrem ke startu sezony zásadní epidemická situace. Snad se tedy dočkáme kvalitních zápasů s pěknou diváckou kulisou.

„Já z nemoci strach nemám. Nejsem odborník, ale když vidím, že můžou v obchoďácích nakupovat tisíce lidí, na koupalištích může být hlava na hlavě a nikomu to nevadí, tak si myslím, že by to měli nechat na lidech, jestli chtějí přijít na sport. Ta hrozba s námi asi stejně bude pořád. Nemyslím si, že zakázat lidem chodit na sport je řešení,“ zamyslel se závěrem Radim Vlček.