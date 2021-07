Smlouvu na Hané již podepsala smečařka z VK Prostějov Tereza Baláková, ze stejného klubu doplní na nahrávce mladší sestru Lucii také Michaela Zatloukalová. Do Přerova naopak nakonec nemíří slovenská univerzálka Zuzana Písečná, do které trenéři vkládali velké naděje.

„Z toho jsem zklamaný. Nakonec se rozhodla zůstat na Slovensku s tím, že to do ciziny zkusí příští rok. Samozřejmě to respektuji, ale nadšený z toho nejsem, bral jsem to jako hotovou věc, že bude u nás,“ přiznal hlavní kouč Zubřic Radim Vlček.

Po roční pauze nebudou u řeky Bečvy chybět cizinky. A klub opět lovil za mořem, i když ne doslova. Kádr by měly doplnit dvě Američkanky, které již mají zkušenosti s evropským volejbalem. Jedna již působila ve Španělsku, druhá studovala a hrála v Anglii.

„Doufám, že jim to pomůže se adaptovat tady. Pravé kvality ukáže až realita, ale viděli jsme nějaká videa,“ nastínil Radim Vlček s tím, že jednání s exotickými posilami nebyla vůbec jednoduchá.

„Dlouho padala různá jména, byly už nějaké domluvy, pak z toho sešlo, nebo chtěly jiné smlouvy. Věnovali jsme tomu hodně času. Museli jsme se pohybovat také ve finančních relacích, které zvládneme. Nemůžeme si dovolit podepisovat extra drahé hráčky. Snad se nám to povedlo,“ nastínil trenér.

„Teď holkám vybíráme letenky, měly by se tady objevit hned v prvním týdnu přípravy a být s týmem od začátku,“ dodal.

Příprava Zubřicím startuje v pondělí 2. srpna. Do té doby ještě trenérský štáb chce doladit finální podobu kádru, dívat se musí zejména po postu univerzálky.

„Pořád se ještě koukáme, koho by šlo přivést. Plán máme nastavený. Dolaďujeme přípravné turnaje a tak dále,“ uzavřel Radim Vlček.