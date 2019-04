Souboj dvou smolařů, avšak také série o pozici pátého nejlepšího týmu v republice startuje. Volejbalistky Přerova v úterý v Brně nastoupí do závěrečné bitvy sezony, hrané na dvě vítězná utkání. Po krásném, ale nešťastném čtvrtfinále s Prostějovem chtějí najít motivaci.

Volejbalistky Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Chtěli jsme do semifinále, všichni víme, jak to dopadlo, jak těsné to bylo. Sezonu chceme zakončit vítězně a udělat radost našim výborným fanouškům. Myslím, že jsme udělali kus práce a zasloužili bychom si to,“ má jasno přerovský trenér Radim Vlček, který však ještě v neděli ležel v nemocnici kvůli zdravotním problémům se zády a jeho účast na duelech s Šelmami je ve velkém ohrožení.