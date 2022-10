Kromě univerzálky Kovačičové tým posílila také nadějná bulharská kráska, 19letá smečařka Yoanna Atanasovová. Výškové propozice by zase měla pozvednout vysoká a o rok mladší smečařka Karina Lazárková. „U obou věříme, že během sezony ještě výkonnostně porostou,“ řekl Vlček.

Bulharská kráska i chorvatská dcera basketbalisty. Kdo jsou posily Zubřic?

V přípravě a Ligovém poháru výkony Přerova vypadaly slibně, co ale může být velký problém? Úzký kádr. Klub se snažil před startem sezony sehnat ještě jednu nahrávačku, avšak neúspěšně.

FOTO: Zubřice v poháru potrápily nejlepší. Shání ještě dvě posily

Do extraligy tak vstoupí s jedinou hráčkou na takto klíčovém postu – zkušenou Michaelou Zatloukalovou. Její sestra Lucie se totiž rozhodla zastavit profesionální kariéru.

„Pořád hledáme nahrávačku. U dvou už to vypadalo slibně, byli jsme před dohodou, ale nedopadlo to,“ přiznal Radim Vlček s obavami. Navíc by potřeboval i další blokařku, k dispozici má dvě – talentovanou Michaelu Dlouhou a Američanku Aliciu McClellanovou.

Přes tyto komplikace by Zubřice chtěly uhrát alespoň deváté místo jedenáctičlenné tabulky. I to by totiž znamenalo play-off, ukrajinský účastník české extraligy SC Prometey Dnipro nezasáhne po základní části do vyřazovacích bojů.

„Doma budeme chtít trápit každého soupeře,“ hlásí Radim Vlček před sobotním vstupem do soutěže, kdy jeho tým v 17 hodin přivítá Olymp Praha.

„Soupeř je favorit, my se ale budeme prát o každý balon, každý urvaný set pro nás bude dobrý. Pokud opět přijdou lidé a udělají bouřlivou atmosféru jako během Ligového poháru, mohli bychom se chytit a hrát volejbal, který nás může zdobit,“ věří kouč Hanaček.

FOTO A VIDEO: Michalov, hala i balkánské posily. Zubřice začaly přípravu