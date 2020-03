„Nenavázali jsme na výkony proti Šternberku a Frýdku, kdy to vypadalo, že jsme se zvedli. Spíš jsme navázali na odevzdaný výkon proti Olomouci,“ mrzelo přerovského trenéra Radima Vlčka.

Zubřice podobně jako proti mistrovské Olomouci kladly minimální odpor a krok se soupeřkami držely prakticky jen v úvodu utkání do stavu 9:9. Pak přišla bodová šňůra domácích, která Ostravu nakopla k pohodlné výhře 25:17, 25:16 a 25:11.

„Ostrava byla prostě od začátku do konce nad námi a vyhrála zaslouženě. Byla odvážnější, lépe řešila situace, v prvním setu se uklidnila,“ ohlížel se Radim Vlček.

Přerov by se tak baráži mohl vyhnout v posledním kole základní části už jen teoreticky. Doma by musel v sobotu (od 18.00) přehrát čtvrtý Prostějov poměrem 3:0 a zároveň spoléhat na to, že Frýdek-Místek neuhraje ani set s vedoucími Šelmami Brno. „V sobotu se pokusíme o zázrak,“ byl stručný kouč Vlček.

TJ Ostrava – Volejbal Přerov 3:0 (17, 16, 11)

Nejvíce bodů: Žolnerčíková 13, Faltínová 13, Kojdová 8 – Kotlabová 10, Řihošková 4, Tinklová 4, Kukučová 4, Davisová 4. Rozhodčí: Možnár, Slezák. Čas: 66 minut. Diváci: 90.

Ostrava: Nečasová, Kašparová, Kojdová, Kalusková, Faltínová, Žolnerčíková, libero Chevalierová. Střídala: Zemanová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Přerov: Davisová, Přibylová, Kotlabová, Řihošková, Tinklová, Ruseková, libero Vaňková. Střídaly: Zatloukalová, Šádková, Kukučová, Semerádová. Trenér: Radim Vlček.

Tabulka před závěrečným kolem

1. VK Brno 26 24 2 75:19 2235:1817 70

2. Olomouc 26 22 4 69:21 2146:1732 65

3. Olymp Praha 26 15 11 55:41 2126:1983 46

4. Prostějov 26 15 11 55:42 2154:2029 45

5. Liberec 26 15 11 54:45 2123:2058 44

6. Ostrava 26 14 12 51:46 2161:2077 42

7. Šternberk 26 7 19 35:63 1962:2216 25

8. KP Brno 26 9 17 36:62 2007:2227 24

9. Frýdek-Místek 26 5 21 25:68 1798:2174 16

10. Přerov 26 4 22 22:70 1781:2180 13