FOTOGALERIE / Statečný boj zubřic nestačil. Volejbalistky Olomouce v Přerově potvrdily roli jasných favoritek a zvítězily bez ztráty setu.

Sobotní duel přitom zdaleka nebyl zejména v první a třetí sadě jednoznačnou záležitostí.

Jeden z favoritů extraligy však v klíčových momentech ukázal svou sílu.



„My jsme před tímto zápasem sehráli dvě dobrá utkání. Bylo vidět, že naše holky si tentokrát vybraly slabší chvilku. Soupeři jsme pomáhali mnoha chybami, proto jsme si to zkomplikovali. Přerov hrál dobře, nadšeně a obětavě, díky tomu to utkání v některých chvílích zdramatizoval,“ zhodnotil zápas olomoucký trenér Jiří Teplý.



Hlavně první set byl naprosto vyrovnanou záležitostí. Olomoucké volejbalistky však soupeři odskočily po druhém technickém oddechovém čase a náskok už si pohlídaly.



„Pokud v prvním setu uděláte s Olomoucí jedenáct nevynucených chyb, to můžete hrát dobře, jak chcete. Normálně bychom měli prohrát 25:10, ne o tři body,“ ohlížel se kouč Přerova Radim Vlček.



Ve druhém setu sice jasně dominovaly hostující hráčky, třetí dějství ale opět ukázalo, že mladý tým Přerovanek může trápit i ty nejlepší.



„S týmem, který hraje evropské poháry a je aspirantem na titul, hrajeme dobře, ale přijdou pasáže, kdy uděláme zbytečné chyby. My jsme to dnes soupeři minimálně v prvním a třetím setu hodně zjednodušili. V momentech, kdy vedeme, zkazíme servis a nepřihrajeme. Je to jako přes kopírák. Pak se to s námi vleče,“ mrzelo přerovského trenéra. S výkonem týmu ale nemohl být nespokojený.



„Holkám nemůžu upřít bojovnost, i lidé mohou být spokojení, nebylo to odevzdané, neudělali jsme ostudu. Mrzí mě, že po každém zápase musím říct, že nás nikdo nepřehrává, ale nesbíráme body, potažmo sety,“ pokrčil Radim Vlček rameny.



Olomouc si tak připsala tři body a v tabulce nejvyšší soutěže je na druhém místě za Prostějovem. Přerov čeká v dalším kole boj o životně důležité body se Šternberkem. „Čeká nás hodně důležité utkání, doufám, že tentokrát ty koncovky zvládneme,“ uzavřel Vlček.

Volejbal Přerov – VK UP Olomouc 0:3 (-22, -15, -19)

Nejvíce bodů: Svobodová 20, Vander Meerová 9 – Šenková Napolitano 14, Dedíková 11. Rozhodčí: Činátl, Rychlík. Diváci: 157.



Přerov: Gauthierová, Zatloukalová, Schoeneová, Jehlářová, Svobodová, Vander Meerová, libero Kohoutová, Šádková. Střídaly: Šálková, Skálová, Veselá, Dostalíková, Trenér: Radim Vlček.

Olomouc: Sajdová, Dudová, Dedíková, Čutuková, Šenková Napolitano, Michaliková, libero Sainová. Trenér: Jiří Teplý.