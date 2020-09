Dvě utkání úvodního kola volejbalové extraligy žen musely být kvůli karanténním opatřením přeloženy, to ale nebyl případ duelu v Přerově. Domácí Zubřice vstupovaly do nového ročníku nejvyšší soutěže soubojem s favorizovaným Libercem. Ve druhém setu byly blízko srovnání stavu na 1:1, nakonec však padly 0:3.

Volejbalistky Přerova (v bílém) proti Liberci. Veronika Boudová | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Celkově zápas nehodnotím špatně. Prošli jsme si premiérou, chtěli jsme zkusit uzmout set, pak se mohlo stát cokoliv. A skoro se nám to povedlo. Splnili jsme, co jsme slíbili, bojovali jsme, rvali se, bohužel to nestačilo ani na ten set, ale byli jsme kousek,“ ohlížel se trenér Přerova Radim Vlček.