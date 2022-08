„Byl to pro mě strašně náročný zápas, byl to druhý tříseťák ve dvou dnech. Musím si na to zvyknout, protože jsou spíš těžké zápasy než ty jednoduché,“ řekla Bartůňková pro Tenisový svět.

A její ambice na turnaji s dotací 60 000 amerických dolarů? „Žádná velká očekávání nemám. Spíš se soustředím na svůj výkon, aby se zlepšoval. Hrála jsem teď na antuce dva turnaje, takže myslím, že se zlepšuji, předtím jsem hrála na rychlých površích. Jdu zápas od zápasu,“ dodala semifinalistka juniorského French Open.

Kromě Bartůňkové se během pátečních čtvrtfinálových duelů na kurtech v Přerově představí také loňská semifinalistka, 18letá Dominika Šalková (330.). Ta si poradila s Lotyškou Vismaneovou (268.) po setech 6:2 a 6:3.

Třetí „do party“ je další osmnáctiletý talent Barbora Palicová (338.). Sympatická blondýnka v osmifinále ztratila jen pět gemů a přehrála Španělku Yvonnu Cavalleovou-Reimersovou (278.) 6:1 a 6:4.

V pátek si to o semifinále rozdají právě Palicová s Šalkovou. Na Nikolu Bartůňkovou čeká souboj se zkušenou Venezuelkou Andreou Gamízovou (385.).

Želízko v ohni má český tenis také v pavouku čtyřhry. Do semifinále ve čtvrtek postoupily druhé nasazené Anastasia Detiuc a Miriam Kolodziejová.

Nečekaný obrat. Okál podepsal v Přerově! Už jsme se loučili, prozradil Hanák

Osmifinále dvouhry:

Daniela Vismaneová (LAT, 268.) – DOMINIKA ŠALKOVÁ (330.) 2:6, 3:6

Ilona Georgiana Ghioroaieová (ROU, 373.) – Sada Nahimanaová (BDI, 312.) 2:6, 2:6

Eva Vedderová (NED, 290.) – Irene Burillová (ESP, 291.) 7:6(5), 3:6, 0:6

Gabriela Ceová (BRA, 289.) – Andrea Gamizová (VEN, 385.) 3:6, 0:6

NIKOLA BARTŮŇKOVÁ (332.) – Lina Gjorčeská (MKD, 237.) 7:5, 2:6, 6:2

Yvonne Cavalleová-Reimersová (ESP, 278.) – BARBORA PALICOVÁ (338.) 1:6, 4:6

Katharina Hobgarská (GER, 240.) – Rebecca Šramková (SVK, 304.) 2:6, 6:4, 6:3

Guiomar Maristanyová (ESP, 333.) – Angela Fitaová (ESP, 274.) 6:3, 7:6(2)