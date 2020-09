Dvaadvacetiletá tenistka s ukrajinskými kořeny svedla napínavou bitvu s Rumunkou Bulgaruovou. První set sice ovládla 6:4, ve druhé sadě ale padla ve zkrácené hře a rozhodnout tak musel dramatický super tie-break.

„Koncovku hodnotím určitě pozitivně. Byly tam výkonnostní výkyvy, ale jsem ráda, že jsem se za stavu 5:7 dokázala chytit a dotáhnout to do vítězného konce,“ byla spokojená Zarycká. „Byla jsem celkově hodně pozitivní, i když jsem prohrávala 1:4, věřila jsem, že na to mám,“ řekla Zarycká, která v Přerově v roce 2016 došla z kvalifikace až do finále.

„Už to, že jsem se dostala letos do hlavní soutěže, je splnění menšího cíle. Půjdu teď zápas od zápasu. Konkrétní cíle pro tento turnaj nemám,“ prozradila vítězka čtyř turnajů nižší kategorie.

V úterý se odehrály také tři zápasy prvního kola singlu, jediná Češka ve hře, Anna Sisková, nestačila na 274. hráčku světa Valentini Grammatikopoulouvou. Zkušenější Řekyně zvítězila 6:4 a 6:2.

Středa na přerovské antuce nabídne hlavně atraktivní souboj nasazené jedničky Barbory Krejčíkové s domácím supertalentem TK Precheza Lindou Noskovou. Teprve patnáctiletá naděje českého tenisu se pokusí potrápit největší favoritku. Duel je na hlavním kurtu na programu nejdříve ve 12.30.

1. kolo dvouhry:

Úterý:

Grammatikopoulouvá (GRE) – Sisková (WC) 6:4, 6:2

Waltertová (SUI) – von Deichmannová (LIE) 6:4, 6:1

Niemeierová (GER) – Loebová (USA) 6:4, 6:1

Středa: Klimovičová – Minová (USA), Kolodziejová – Sanchezová Palauová (MEX), Dascaluová (ROU) – Miháliková (SVK), Ivakhenková (RUS) – Halbauerová (USA), Garcia-Perezová (ESP) – Palicová, Malečková – Wagnerová (GER), Laboutková – Radišičová (SLO), Krejčíková – Nosková, Zarycká – Radanovičová (SRB), Bondarová – Potočníková (SLO), Candatuová (ROU) – Danilinaová (KAZ), Zhengová (CHN) – Benoit (BEL), Lamens (NED) – Škamlová (SVK)