/FOTO + VIDEO/ Tenisový Zubr Cup v Přerově je v plném proudu. Turnaj kategorie ITF žen s dotací 60 000 amerických dolarů má za sebou kompletní první kolo singlu. Z jedenácti českých hráček v hlavní soutěži postoupily mezi šestnáct nejlepších pouze tři.

Zubr Cup by OKsystem 2023 v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

O triumf na domácí antuce se na Hané mohou porvat 26letá turnajová dvojka, Čechoameričanka Gabriela Knutson (205. na okruhu WTA), 18letá hráčka Prostějova Julie Štruplová (336.) a 19letá Dominika Šalková (352.).

„Je to startovací můstek pro mladé hráčky do světového tenisu. Ukázalo se to třeba u Barbory Krejčíkové, Petry Kvitové a dalších. Když se podíváte do pavouka turnaje, jsou tady takové hráčky zhruba od 300. do 500. místa světového žebříčku,“ řekl ředitel turnaje Petr Huťka mladší.

Grace Minová v Přerově v roce 2020Zdroj: Deník / Jan Pořízek

Kromě českých hráček zůstávají tahákem i zajímavá zahraniční jména. Nejvýše nasazenou je současná 184. hráčka světa, Slovinka Veronika Erjavecová. S Dominikou Šalkovou si to o semifinále rozdá ve čtvrtek 29letá Američanka Grace Minová, bývalá hráčka světové stovky a vítězka juniorského US Open.

„Startovní pole je velice silné. Hráčky, které nechtěly odletět za moře, v podstatě jsou tady,“ řekl Petr Huťka mladší.

Kontroverzní start Rusky

Ještě před startem Zubr Cupu rozpoutala diskuzi účast ruské tenistky Darji Astachovové (191.). Ruští a běloruští sportovci totiž mají dle vládního usnesení v Česku start ve sportovních kláních zakázán. Toho se držel například nedávný pražský podnik WTA.

Jenže v tenise existují výjimky. Prakticky ve stejnou dobu v Liberci startovali pod neutrální vlajkou dva ruští hráči. A také Astachovová do Přerova dorazila coby nasazená čtyřka.

„Musel jsem to nějak řešit. Psala mi řada Rusek a Bělorusek, jestli zde startovat mohou. Odepsal jsem, že jim to nezakazujeme, ale nedoporučujeme. Dál to nechci komentovat,“ řekl Petr Huťka. Před turnajem pro server iRozhlas.cz uvedl, že ruské tenistce negarantuje to, že na přerovské kurty nepřijde policie a neodvede ji.

Astachovová patří mezi favoritky, ve druhém kole ji čeká souboj se Slovinkou Potočnikovou (361.).