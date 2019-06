Teprve šestnáctiletá Denisa Hindová narazila na o šest let starší Slovinku Piu Cukovou (484. hráčka světa). Po výborném prvním setu, který český talent vyhrál poměrem 6:3, přišel herní výpadek. V závěru druhé sady Hindová už jen mírnila výsledek na 2:6. Třetí set však znovu ovládla poměrem 6:3.

„Dost jsem ve druhém setu ztratila koncentraci, utekl mi začátek. V závěru jsem se ale trošku do třetího setu rozehrála a šla jsem ho vyhrát,“ popisoval talent roku 2016 mezi dívkami.

Vzhledem k vývoji ostatních utkání bude ve čtvrtečním druhém kole, v němž narazí na podstatně zkušenější Slovenku Chantal Škamlovou (612.), jediným českým želízkem v ohni turnaje s dotací 25 000 amerických dolarů. Asi nejsledovanější duel je na programu na hlavním kurtu v 10.30.

„Jsem tady trošku outsider, nemám co ztratit. Ze začátku se mi hrálo dobře, takže by to mohla být moje výhoda. Když to půjde, určitě bych chtěla jít dál,“ dodala mladičká Češka, která na přerovský podnik dostala divokou kartu.

OBHÁJKYNI BRZDILO ZRANĚNÍ

Nepokračuje ani loňská vítězka Gabriela Pantůčková (800.). Obhájkyně titulu nestačila na čtvrtou nasazenou Dianu Marcinkevičovou z Lotyšska (228.). Také vinou problémů s ramenem padla 4:6 a 1:6.

„Dalo se počítat s tím, že tady s vyšší dotací nebudou lehké soupeřky. Neměla jsem co ztratit. První set se mi docela povedl, nehrála jsem špatný tenis. Trošku mi kvůli zranění chybí zápasy,“ zhodnotila 24letá tenistka, kterou nyní čekají zápasy v Bundeslize a turnaje nižších kategorií.

Pro české hráčky byla středa černým dnem. Vypadla i nejvýše nasazená domácí hráčka Monika Kilnarová (339.), která podlehla Fince Ooně Orpanové (732.).

Fandit tak Přerované mohou alespoň v pavouku deblu. Ve čtvrtek se odehrají čtvrtfinálová utkání za účasti pěti Češek. Jediným ryze českým párem je duo Karolína Kubáňová – Nikola Tomanová.

ZUBR CUP 2019, STŘEDA

1. kolo dvouhry:

Kilnarová (ČR, 339.) – Orpanová (FIN, 732.) 6:7(2), 3:6, Cuková (SLO, 484.) – Hindová (ČR) 3:6, 6:2, 3:6, Morvayová (SVK, 667.) – Talabaová (ROU, 330.) 3:6, 2:6, Mordergerová (GER, 678.) - Potočniková (SLO, 404.) 2:6, 2:6, Eneová (ROU, 715.) – Morginová (RUS, 580.) 2:6, 6:4, 6:4, Kostovová (BUL, 231.) – Tomanová 7:5, 7:5, Marcinkevičová (LAT, 228.) – Pantůčková (ČR, 800.) 6:4, 6:1, Bulgaruová (ROU, 486.) – Csabi (ČR) 6:2, 6:2, Selechmetěvová (RUS, 747.) – Helgová (NOR, 717.) 6:3, 6:2, Berberovičová (BIH, 712.) – Gaticaová (CHI, 570.) 3:6, 6:2, 2:6, Vlkovská (ČR) – Piterová (POL, 309.) 6:4, 1:6, 4:6, Carrerasová (GBR, 608.) – Marková (ČR, 617.) 6:3, 6:7(0), 6:1, Marinkovičová (SRB, 732.) – von Deichmannová (LIE, 257.) 0:6, 0:6, Kalininová (UKR, 145.) – Hrabalová (ČR) 6:2, 6:2.

1. kolo čtyřhry

Escaurizaová (PAR)/Osoriová Serranová (COL) – Břicháčková/Kuchařová (obě ČR) 6:1, 6:1.