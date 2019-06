Symbolicky přesně po deseti letech si ve čtvrtfinále singlu turnaje ITF žen na přerovské antuce nezahraje žádná česká hráčka. Jedinou zástupkyní ve čtvrtečním osmifinále totiž byla teprve šestnáctiletá Denisa Hindová, která nestačila na podstatně zkušenější Slovenku Chantal Škamlovou.

„Na to, že je jí teprve šestnáct, je to už solidní hráčka, je to určitě dobře pro českou budoucnost, i když si myslím, že těch hráček tam teď máte hodně,“ usmívala se po utkání 612. hráčka světa Škamlová.