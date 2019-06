„Bylo to trošku zvláštní utkání, protože první set byl pro mě v pohodě, ve druhém jsem ale netrefovala spoustu jednoduchých míčků, měla jsem hodně nevynucených chyb. Proto jsem prohrávala 1:4, pak jsem to srovnala, ale bylo tam pár pro mě smolných gemů,“ hodnotila 145. hráčka světa své první letošní finále.

Vstoupila do něj naprosto suverénně, když na svou stranu získala i důležitý dlouhatánský třetí gem zápasu, ujala se vedení 5:0 a soupeřce povolila jedinou hru. Ve druhé sadě ale 29letá Bulharka Kalininové vzala za stavu 1:1 servis a vypracovala si náskok 4:1, který už nepustila.

Titul s výpadky

Třetí set už to ale ze strany Ukrajinky byla opět ta správná jízda za titulem, kterou předváděla po celý turnaj, přestože se jí nevyhnuly herní výpadky. Od čtvrtfinále pokaždé ztratila jednu sadu.

„Je to fajn, ale celý turnaj jsem hrála opravdu špatně. Posledních pár měsíců nejsem ve formě, byla jsem nemocná a neodehrála jsem moc zápasů. Takže jsem opravdu šťastná, že jsem tady uhrála pět zápasů v řadě a zvládla jsem to, i když ve třech setech. Nehrála jsem dobře, ale je to pokrok,“ byla spokojena dvaadvacetiletá tenistka, která na obou letošních Grand Slamech vypadla ve 2. kole kvalifikace.

Nyní už se Kalininová přesunula do Starých Splavů, kde je od pondělí na programu turnaj s vyšší dotací 60 000 amerických dolarů. I zde by měla být účastnice 2. kola loňského US Open nasazenou dvojkou po Barboře Krejčíkové, která v Přerově vinou zdravotních problémů chyběla.

Na Přerov by každopádně Anhelina Kalininová měla vzpomínat v dobrém. Vždyť zde vybojovala svůj desátý titul kariéry. „Bylo to perfektní, líbila se mi atmosféra, akorát na mě bylo celý týden trošku velké horko,“ uzavřela s úsměvem.

Trofej z deblu zůstala "doma"

Českým tenistkám se v Přerově v singlu nedařilo, naplno si to však vynahradily ve čtyřhře. Už v sobotu se z titulu radovala dvojice z TK Slavia Orlová Nikola Tomanová a Karolína Kubáňová které ve finále porazily rusko-český pár Morginová/Mandelíková 6:4 a 7:6(2).

„Je to pro nás obrovský úspěch. Vyhrály jsme pár patnáctek, ale neměly jsme šanci startovat na turnajích s vyšší dotací. Přerovská výhra nás posune na větší evropské turnaje,“ pochvalovala si Nikola Tomanová, která stejně jako její partnerka nastupovala v barvách TK Precheza v extralize. V Přerově tak byla děvčata skoro doma.

ZUBR CUP 2019

Finále dvouhry: Kalininová (UKR, 1.) - Kostovová (BUL, 5.) 6:1, 4:6, 6:1

Finále čtyřhry: Kubáňová/Tomanová (obě ČR) – Mandelíková (ČR)/Morginová (RUS) 6:4, 7:6(2)