Rodačka z Giblartaru do semifinále prošla z kvalifikace suverénním způsobem. Ve čtvrtfinále proti Slovence Chantal Škamlové neztratila ani gem. Před čtyřmi lety v Seville přitom padla ve třech setech.

„Tentokrát hrála s více spiny a více loby. Když jsme se potkaly naposledy, hrála více ploché údery. Nevím, vypadalo to, že se jí nehraje moc dobře, já jsem hrála svou hru a jsem ráda, že to vyšlo. Čekala jsem obtížnější zápas,“ přiznala Britka, která však nezapře svůj jižanský původ.

V boji o finále čeká Carrerasovou zatím nejtěžší soupeřka. Pátá nasazená Bulharka Elica Kostovová po kvalitním boji přehrála turnajovou trojku von Deichmannovou ve třech setech. Britka si tak zahraje s 231. hráčkou světa. Sama nejvýše dosáhla na 236. pozici, aktuálně je až 608. na okruhu.

„Jsem šťastná za semifinále, je to dobrý výsledek. Chci pokračovat ve své hře, každým zápasem se zlepšuji, tak doufám, že zítra to zase půjde,“ věří Carrerasová.

Ve svých 29 letech patří mezi nejzkušenější tenistky na přerovské antuce, kterou navíc dobře zná. V roce 2014 na ní došla do čtvrtfinále. „Jsem tady už podruhé, takže jsem to tady už znala. Je to tady moc pěkné, lidé jsou milí a všechno v pohodě,“ usmála se sympatická vítězka sedmi titulů z turnajů nižších kategorií.

Jisté je, že alespoň ve čtyřhře uvidíme již v sobotu českou radost. Finále si totiž na hlavním kurtu od 10 hodin zahraje domácí pár Kubáňová/Tomanová s česko-ruskou dvojicí Mandelíková/Morginová. Publikum nejspíš bude na straně prvního zmíněného dua, obě hráčky totiž hrají extraligu v barvách Přerova.

Vyvrcholením turnaje ITF s dotací 25 000 amerických dolarů v Přerově bude v neděli finále singlu. To je na programu od 10 hodin.

ZUBR CUP, PÁTEK

Čtvrtfinále dvouhry: Carrerasová (GBR) – Škamlová (SVK) 6:0, 6:0, Bulgaruová (ROU) – Talabaová (ROU) 6:3, 2:6, 6:2, Kalininová (UKR, 1.) - Osoriová Serranová (COL, 7.) 2:6, 6:3, 6:2, Kostovová (BUL, 5.) - von Deichmannová (LIE, 3.) 6:7 (5), 6:3, 6:4.

Semifinále čtyřhry: Mandelíková (ČR) /Morginovová (RUS) – Marková (ČR)/Škamlová (SVK, 2.) 6:2, 2:6, 10:4, Kubáňová, Tomanová (obě ČR) – Marcikenvičová (LAT), Mordergerová (GER, 1.) 6:4, 5:7, 10:8.