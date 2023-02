„Jsem moc rád, že jsme dokázali i letos postoupit mezi čtyři nejlepší futsalové týmy v republice. Nejvíce si cením výhry nad Teplicemi, holky podaly až heroický výkon proti hráčkám, které hrají fotbal na reprezentační úrovni a nejvíce mě těší to, že s nimi dokážeme hrát vyrovnané zápasy a při troše štěstí a dobře nastavené taktice můžeme i tato družstva porážet,“ uvedl ředitel školy Petr Zbořil.

V semifinále přerovská děvčata nestačila na Třeboň, kterým podlehla stejně jako ve skupině 0:1. V utkání o bronz pak zvítězila nad ZŠ Radnice 1:0 a domů vezla medaili.

„Holky si dokázaly, že se mohou měřit s každým týmem a že i my se můžeme druhým rokem řadit k nejlepším družstvům v naší zemi. Pořád ale máme ještě co zlepšovat a určitě nám nebude chybět motivace do další práce. Příští rok zkusíme zase zabojovat o příčky nejvyšší,“ řekl závěrem Petr Zbořil.

