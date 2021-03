„Liberci za to děkujeme. Zažádali jsme o přesun z ekonomického hlediska, vzhledem k aktuální situaci v Česku i kvůli mým povinnostem u nároďáku,“ řekl trenér Přerova Radim Vlček.

Ten musí po odehrání tří utkání od týmu kvůli reprezentaci odcestovat do Mariboru. Upřímně řečeno se však více než třízápasová záležitost v duelu lídra extraligy s třetím týmem od konce neočekává.

„Možné je všechno, muselo by se nám to ale sejít. Museli bychom dobře servírovat a ustát tlak na přihrávce, to bude rozhodující. Každý set, který bychom uhráli, ale bude nad plán,“ ví dobře Vlček.

„Ať série skončí, jak chce, my sezonu hodnotíme kladně. S minimálním rozpočtem jsme se v těžké sezoně dostali do play-off. To je pro nás důležité,“ uzavřel kouč.

Ten bude v Liberci postrádat mladičké libero Adrianu Kulovou kvůli zdravotním potížím, což lehce nabourává původní plány dát prostor mladým hráčkám, aby nasbíraly zkušenosti před nadcházející sezonou.

Po čtvrtečním (15.00) a pátečním (18.00) duelu na Dukle se série přestěhuje v pondělí do Přerova.

Plán čtvrtfinále:

Liberec – Přerov (čtvrtek 15.00)

Liberec – Přerov (pátek 18.00)

Přerov – Liberec (pondělí 16.30)

Případný čtvrtý a pátý zápas:

Přerov – Liberec (úterý 16.30)

Liberec – Přerov (17. března 17.00)