„Akci už chystáme, počítá se už i s přímým přenosem z haly, kde se osvědčilo rozestavení pódia, kamer a i z epidemického hlediska jde o velký prostor,“ nastínila manažerka TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

Galavečer se v předešlých letech konal ve sportovní hale TJ Spartak Přerov, která nedávno měnila majitele. Večer 21. prosince 2021 by opět měla patřit největším tuzemským tenisovým hvězdám. A dle současných vládních nařízení i tisícovce diváků.

Dokonce i v případě změn a redukce počtu účastníků by se dle Huťkové Zlatý kanár měl uskutečnit v osvědčené přerovské hale.

„Jsme připraveni na několik variant, ale díky přímému přenosu akci uspořádat chceme a doufáme, že epidemická situace dovolí pustit i diváky,“ věří manažerka spolupořádajícího klubu.

Vyhlášení ankety časopisu Tenis kromě TK Precheza organizuje také Sport Management s.r.o. ve spolupráci s Českým tenisovým svazem a TV Nova.

Zlatý kanár se loučil s Berdychem. Královnou Strýcová

Hvězdná vystoupení

Zlatý kanár před rokem přišel kvůli covidu o tradiční atmosféru, ale také o bohatý kulturní program. Jako by letos chtěli pořadatelé divákům vše vynahradit. Vyhlášení ankety budou doprovázet například vystoupení kapely No Name, zpěvačky Emmy Drobné, tria Pavel Šporcl – Felix Slováček – Zdeněk Merta.

Největší tenisovou hvězdou bude dle všeho favoritka „kanára“ Barbora Krejčíková, celý večer by měl moderovat Petr Rychlý. O scénář se postará Petr Vichnar.

Veřejnost splňující platná pravidla pro vstup na kulturní akce budou mít od 5. prosince možnost zakoupit v Městském informačním centru v Přerově vstupenku. Její cena bude 150 korun.

Přímý přenos odvysílá stanice Nova Sport.

Přerovský sport v roce 2000? Hokej v azylu i premiéra Zlatého kanára

Vyhlašované kategorie OKSystem Zlatého kanára 2021: nejlepší český tenista, nejlepší česká tenistka, nejlepší deblista/deblistka, tým roku, talent roku chlapci, talent roku děvčata, nejlepší postup na žebříčku WTA, nejlepší postup na žebříčku ATP, nejlepší vozíčkář tenista, kanáří naděje a absolutní vítěz

Loňští vítězové:

Zlatý kanár: Petra Kvitová

Nejepší český hráč: Jiří Veselý

Nejlepší česká hráčka: Petra Kvitová

Postup na žebříčku ATP: Tomáš Macháč

Postup na žebříčku WTA: Barbora Krejčíková

Deblistka roku: Barbora Strýcová

Tým roku: Daviscupový tým ČR

Talent roku - chlapci: Vojtěch Petr

Talent roku - dívky: Sára Bejlek

Nejlepší tenista na vozíčku: Michal Stefanu

Cena prezidenta ČTS: Vojtěch Flégl, Pavel Kováč