Také 31. ročník prestižního galavečera ankety magazínu Tenis Zlatý kanár se uskuteční v Přerově. Hala SK Start ve středu od 19 hodin přivítá nejlepší české tenisty a tenistky i řadu dalších osobností včetně slavných jmen z hudební branže. Udržet slavnostní vyhlášení v Přerově je přitom pro pořádající TK Precheza Přerov rok od roku náročnější.

Tenisový Zlatý kanár 2022 v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

„Je to těžší a těží. Tlak vzniká ze strany generálního partnera i těch potenciálních, kteří nám říkají, že pokud to uděláme v Praze, rádi takovou akci podpoří a přijdou. My jsme ale patrioti a z Přerova kanára nikdy nepustíme, pokud ho budeme pořádat,“ slibuje manažerka přerovského tenisového klubu Daniela Huťková.

Letos budou mít hosté z Prahy k dispozici zvláštní možnost dopravy tam i zpět. Pro mnohé mnohem pohodlnější než nevyzpytatelná předvánoční cesta po D1.

„Podařilo se nám ve spolupráci s Českými drahami vypravit speciální kanáří vlak, který z Prahy ve středu poveze do Přerova nejlepší české tenisty a tenistky s pražskými hosty. Bude o toho Česká televize, šot se bude vysílat v hlavních zprávách,“ prozradila Daniela Huťková.

Zpožděný přenos

V režii ČT Sport bude taktéž probíhat celý galavečer z již tradičního místa konání, třebaže v minulosti se o vysílání starala i například stanice Nova Sport. „Dosah České televize je mnohem větší. ČT Sport má doma prakticky každý,“ vysvětluje Huťková.

Přenos bude moderovat Petr Vichnar, jeho vysílání ovšem tentokrát bude zpožděné. Zatímco galavečer v Přerově začne v 19 hodin, v programu sportovního kanálu České televize je Zlatý kanár veden až po 21. hodině kvůli futsalovému utkání Česko – Slovinsko.

Hvězdná jména

Také letos si zajímavý sportovně-kulturní večer mohou užít i Přerované přímo na místě. Vstupenky jsou k dispozici za 150 korun v Městském informačním centru na Masarykově náměstí.

A na koho se těšit? Kromě tenisových hvězd Markéty Vondroušové, Karolíny Muchové či Jiřího Lehečky se na pódiu představí kapela No Name, Petr Janda, Jary Tauber nebo Street 69. Z čestných hostů nebude chybět stejně jako loni například ex-prezident Václav Klaus.

Před rokem se ze zisku Zlatého kanára radovala Kateřina Siniaková, která na trůnu vystřídala Barboru Krejčíkovou. Letos je velkou favoritkou vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

