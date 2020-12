„Kvůli covidu je letos vše jinak. Celý přenos začne ohlédnutím za loňským vyhlášením v Přerově s Tomášem Berdychem, když byl svět ještě v pořádku. Trvat bude sedmdesát minut a doprovázet jej budou předtočená videa,“ prozradila manažerka spolupořádajícího TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

„Byli jsme otevřeni všem variantám. Ve hře bylo i uspořádání galaveřeru na hotelu Jana například do počtu sta osob, ale s tím, jak se situace vyvíjela, bylo jasné, že to nebude možné. Myslím si ale, že to zase bude něco jiného a zajímavého, bude se více mluvit,“ věří Daniela Huťková.

Ve studiu se představí maximální počet šesti osob, kromě moderátora Martina Čermáka nebude na televizních obrazovkách chybět prezident ČTS Ivo Kaderka, daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil, Petra Kvitová, Jiří Veselý a mladičká tenistka Sára Bejlek.

„Koronavirus samozřejmě bude kromě vyhlášení všech klasických kategorií jedním z témat. Doprovodným programem bude vystoupení Vašo Patejdla s Andreou Zimányovou,“ uzavřela manažerka přerovského klubu.

Zlatý kanár se v Přerově vyhlašuje tradičně od roku 2000. Za rok již 29. ročník známé ankety snad do tenisové haly opět přiláká tenisové hvězdy i stovky diváků.