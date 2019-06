Zlatý hattrick se jim na krku neblyští, za sebou ale i tak mají skvělou sezonu ověšenou stříbrem. Přerovští vodní pólisté ve třetím finálovém utkání v Praze padli 7:12 a po dvou sezonách přepustili mistrovský titul pražskému Steppu.

Vodní pólisté Přerova se radují ze stříbrných medailí. | Foto: archiv KVP Přerov

S nožem na krku vstupoval KVP do sobotního utkání v Praze, kde musel ukořistit dvě výhry, aby si vynutil rozhodující penaltový rozstřel. To se Přerovanům nepovedlo, přestože ještě v polovině utkání vedli 5:4. V závěru třetí čtvrtiny ale Pražané odskočili na rozdíl dvou branek. Tento náskok pak navýšili do otevřené obrany hostů.