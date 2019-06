Po základní hrací době bitva vítěze nepoznala. Prodloužení však tentokrát lépe zvládli Pražané, kteří díky vítězství 3:2 slavili zlatý double.

Ve vyrovnaném a dramatickém finále Night Birds dvakrát úspěšně dotahovali jednogólový náskok soupeře. Po necelé minutě prodloužení však rozhodl přesnou střelou David Bernad.

„Naše cesta skončila tím nejhorším možným způsobem takhle v prodloužení. Byli jsme ale důstojným soupeřem, nakonec vyhrál ten šťastnější,“ mrzelo tahouna Soviček Petra Školouda.

Přerov přes své vítězství v základní části šel do finále v roli outsidera. V klíčový moment se mu totiž nahromadily absence důležitých hráčů. V obraně chyběl stožár a dirigent Jakub Ferenc, do Prahy na Final Four neodcestoval ani Aleš Jergl. Karel Plášek mladší měl v neděli dost starostí po draftu NHL.

„Alespoň, že dorazil Hany (kapitán Night Birds Pavel Hanák, pozn. red.), aby nás bylo alespoň osm. Měli jsme respekt k soupeři, nakonec ale padalo málo gólu, vycházela nám hra hodně z obrany,“ ohlížel se Petr Školoud.

Přes prohru se přerovský inline hokej dočkal dalšího historického úspěchu – vůbec první medaile z mužské nejvyšší soutěže.

„Samozřejmě, že je to úspěch. Ale bylo to tak blízko, že to pořád mrzí. Sezonu jsme si nicméně všichni moc užili, přestože občas nás srážely absence, asi jako na Final Four. Postupem času převládne spokojenost, je super, že jsme se zase sešli super parta,“ uzavřel Petr Školoud, který se inline hokeji věnuje profesionálně ve Španělsku.

KLUB ZAŽIL SEZONU SNŮ

Pozice nejúspěšnějšího klubu v České republice nicméně IHC Night Birds Přerov nikdo neodpáře. Kromě stříbra z nejvyšší soutěže mužů se Sovičky radují také z prvoligového bronzu B-týmu, zlata z extraligy juniorů i extraligy dorostu, bronzu z mistrovství republiky starších žáků a stříbra z šampionátu přípravek.

Night Birds na Final Four Stilmat extraligy:

Semifinále:

Přerov – Hradec Králové 6:5, branky Přerova: Navrátil 2, Andrýsek, Hanák, Plášek, Školoud. Přerov – Hradec Králové 5:11, Plášek 3, Školoud, Zbořil.

Prodloužení: Přerov – Hradec Králové 1:0, Školoud. Konečný stav série: 2:1.

Finále:

Přerov – Prague Rats 2:3p, Gremlica, Husák.