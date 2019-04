Brněnské Šelmy si ve druhém utkání série o konečné páté místo extraligy žen smlsly na přerovských Zubřicích a nemilosrdně jim ukončily sezonu. Volejbalistky Přerova po smolné prohře 2:3 v Brně tentokrát jen těžko kladly odpor a padly 0:3. Na střídačce domácích stejně jako v prvním utkání chyběl zdravotně indisponovaný hlavní trenér Radim Vlček.

„Výkon byl určitě odlišný od včerejška. To jsme předvedli pěkný, bojovný volejbal, dva sety byly podle představ. Dodržovali jsme taktiku, byli jsme důslední na útoku, odvážní na servise,“ ohlížel se Vlčkův asistent Michal Derych. „Nepodařilo se nám to ale dotáhnout do konce a možná to byl taky ten důvod, proč jsme do toho dnes nastoupili takhle. Byla to třetí psychická pecka v pořadí,“ připomněl Michal Derych i dvě poslední smolné prohry ve čtvrtfinále s Prostějovem.